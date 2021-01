XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

693,50 EUR +5,75% (08.01.2021, 09:23)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

816,04 USD +7,94% (07.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Rekordjagd der Tesla-Aktie gehe weiter. Am Donnerstag habe der Autotitel erstmals die Marke von 800 Dollar geknackt. Erst vor wenigen Tagen habe Morgan Stanley das Kursziel für Tesla von 540 auf sage und schreibe 810 Dollar erhöht.Am Donnerstag habe eine positive Analystenstudie von RBC für Rückenwind gesorgt. Analyst Joseph Spak habe sein negatives Votum für die Tesla-Aktie gestrichen und sein Kursziel von 339 auf 700 Dollar angehoben. Damit freilich liege er noch rund 100 Dollar unter dem aktuellen Kurs. Spak habe geschrieben, er habe unterschätzt, wie sehr die jüngste Kursrally es Tesla erleichtere, zu günstigen Konditionen frisches Kapital einzusammeln. Zudem könne Tesla nun leichter sein Wachstum finanzieren und die Kapazitäten ausbauen.Der Börsenwert von Tesla betrage aktuell 758 Mrd. Dollar oder umgerechnet 618 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Die deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen würden zusammen auf 190 Mrd. Euro kommen.Warum dieser Unterschied? Die Börse bewerte die Zukunft. Der Autobau verändere sich radikal. Im Fokus stehe die Kompetenz in Sachen Software, Autonomes Fahren und E-Mobility. Und hier sei Tesla den deutschen Automobil-Hersteller sicherlich um drei bis fünf Jahre voraus!Der US-Elektroautobauer habe in den letzten Monaten unheimlich viele Anleger in seinen Bann gezogen. Die Tesla-Aktie klettere immer weiter. Investoren sollten im Hinterkopf behalten, dass das Papier nach dem steilen Anstieg massiv überhitzt sei. Das Momentum jedoch spreche nach wie vor für die Tesla-Aktie!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:699,90 EUR +5,18% (08.01.2021, 09:38)