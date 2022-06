Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von Tesla seien am Freitagvormittag nach einem Medienbericht über mögliche Stellenstreichungen wegen wirtschaftlichen Gegenwinds deutlich unter Druck geraten. Die Aktien des Elektroautobauers würden auf Xetra um gut vier Prozent abrutschen. Zuletzt hätten sie sich deutlich erholt von ihrem Tief seit Sommer 2021 bei rund 580 Euro.Nun habe ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters für Mollstimmung gesorgt. Demnach habe Tesla-Chef Elon Musk in einer internen E-Mail an die Führungsebene eine Reduzierung der Mitarbeiter um etwa zehn Prozent als notwendig bezeichnet, habe es geheißen. Zudem sollten aktuell weltweit keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden. Demnach blicke Musk voller Sorge auf die Konjunkturentwicklung.Auch bei zuletzt gut gelaufenen europäischen Autowerten sei es am Freitag zu Gewinnmitnahmen gekommen. Der STOXX Europe 600 Automobiles & Parts falle von seinem im frühen Freitagshandel erreichten Höchststand seit April zurück. Am Vormittag sei er mit minus 0,6 Prozent Schlusslicht im Branchentableau gewesen.An der Tesla-Aktie würden sich derzeit die Geister scheiden. Während manche Analysten weiter äußerst optimistisch seien, würden andere einen deutlichen Einbruch bei dem Wert erwarten.Erst am Donnerstag habe Goldman Sachs seine positive Einschätzung zu Tesla bestätigt. Die US-Investmentbank habe Tesla nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Manager Martin Viecha sowie mit Investoren am kalifornischen Produktionsstandort Fremont auf "buy" mit einem Kursziel von 1.000 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer wolle seine Produktionskapazitäten sukzessive ausbauen und gehe weiter davon aus, dass höhere Fahrzeugpreise die erwartete Kosteninflation kompensieren könnten, habe Analyst Mark Delaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Bei der Aktie von Tesla gehe es derzeit hin und her. Die aktuellen weltweiten Probleme sowie die Unruhe im Zusammenhang mit der möglichen Twitter -Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk hätten zuletzt für Druck gesorgt. Langfristig bleibe das Papier aber ganz klar aussichtsreich.Bei der Tesla-Aktie ist derzeit Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)