ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Analystenschätzungen übertroffen. Der Elektroauto-Pionier habe 201.304 Fahrzeuge an die Kundschaft ausgeliefert - ebenfalls Rekord! Hinzu komme: "Die CO2- Gutschriften spielen eine geringer werdende Rolle. Also trotz weniger Gewinn durch CO2-Gutschriften (-164 Mio. USD in Q2 im Vergleich zu Q1) macht Tesla den Riesensprung im Gesamt-Gewinn. Damit bleibt Tesla Benchmark für die klassischen Autobauer durch deutliche Kostensenkungen bei der kostenträchtigsten Komponenten des Elektroautos, der Batterie", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut. Jedoch verzögere sich die Produktion des Prestige-Objekts, dem Semi-Truck. Außerdem könnten eher "gemischte Kommentare" von Elon Musk zum Full Self Driving von Tesla darauf hindeuten, dass es auch hier zu weiteren Verzögerungen komme.Im Zuge eines freundlichen Gesamtmarkts könnten die Zahlen ausschlaggebend dafür sein, dass Tesla erneut die Hürde bei 700 USD angreife. Werde diese genommen, sei der Weg bis zum Widerstand bei 780,79 USD frei. Nach unten lägen Unterstützungen bei 629,07 USD und bei 642,82 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:544,20 EUR -2,37% (27.07.2021, 20:46)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:536,80 EUR -3,64% (27.07.2021, 17:38)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:644,21 USD -2,04% (27.07.2021, 20:32)