XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

237,00 EUR -1,02% (20.03.2019, 16:20)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

269,07 USD +0,60% (20.03.2019, 16:21)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das sei immer essentieller Teil der Tesla-Story gewesen: Der Elektroauto-Pionier baue Autos mit mehr Robotern und moderner als die alten Autohersteller und werde dadurch zum Margen-Giganten. Bisher sei immer etwas dazwischen gekommen: Erst die zu komplexen Flügeltüren des Model X. Beim Bau des Model 3 schließlich habe Elon Musk den Bogen hin zu einer Roboterfertigung überspannt - und selbst Arbeitsschritte per Maschinen ausführen lassen, die Menschen besser und günstiger bewerkstelligen könnten. Doch Tesla habe aus seinen Fehlern gelernt - würden Tesla-Bullen hoffen - und mache nun beim einfach designten Model Y endlich alles richtig.Genau diesen Eindruck habe nun Wedbush Securities erhalten, nachdem Tesla die Analysten durch die Gigafactory 1 in Nevada und das Werk in Fremont geführt habe. Wahrgenommen worden sei dabei ein "großer Wettbewerbsvorteil" durch die optimierte Batterieproduktion in der Gigafactory. Hier könnte auch das Model Y gebaut werden. "Wir glauben fest daran, dass schon 2020 in der Gigafactory der Bau des Model Y beginnt, da hier die Struktur besteht, signifikant zu expandieren ("in Sparks" deutsch: Funken), was direkt zu höherer Profitabilität führen dürfte." Webush sehe weiterhin ein Zwölf-Monatskursziel von 390 Dollar.Florian Söllner von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie, abzuwarten, bis die Zone zwischen 320 und 330 Dollar wieder in Angriff genommen wird. Zumal nicht alle Autoexperten so zuversichtlich seien, was die Produktion des Model Y angehe. Bernstein etwa sei "besorgt", ob es Musk schaffe, wirklich schon Ende 2020 in die Massenproduktion zu gehen. Der in Japan lebende Bertel Schmitt etwa erinnere daran, dass Tesla zumindest bisher keinen wirklichen Produktions-Vorsprung erreicht habe, sondern wegen falscher Entscheidungen von Musk ins "Mittelalter" zurückgefallen sei. (Analyse vom 20.03.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:237,20 EUR +0,76% (20.03.2019, 16:32)