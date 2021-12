Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

854,60 EUR +2,69% (22.12.2021, 12:33)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

854,70 EUR +7,00% (22.12.2021, 12:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

938,53 USD +4,29% (21.12.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk (22.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Adam Jonas von Morgan Stanley habe seine Top-Picks für die Autoindustrie für das kommende Jahr veröffentlicht. Einer seiner Favoriten: Tesla.Autoanalyst Adam Jonas von Morgan Stanley erwarte, dass der Auto-Sektor im Jahr 2022 einen holprigen Weg vor sich habe. "Wir erwarten ein unbeständiges Jahr für die globale Autoindustrie. Sagen wir einfach, dass wir auf ein extrem herausforderndes Jahr für die Firmen aus diesem Sektor vorbereitet sind", so Jonas in seiner Notiz vom 20. Dezember.Zu Jones favorisierten Auto-Picks für 2022 würden Tesla, das kürzlich an die Börse gegangene EV-Start-up-Unternehmen Rivian und die Traditionsmarke General Motors gehören.Jonas glaube, dass Tesla im neuen Jahr große Anstrengung unternehmen werde, um seine internationale Präsenz außerhalb Chinas zu erweitern. Etwa durch den Einstieg in Indien. "Unserer Ansicht nach wird der Weg zu einem EV unter 20.000 Dollar entscheidend sein, um den indischen Markt für Allradfahrzeuge zu erschließen", so Jonas.Dem Autotitel habe es zuletzt an positiven Impulsen gefehlt. Am Dienstag sei die Kaufneigung für Aktien aus dem EV-Bereich zurückgekommen. Grund: Der US-Demokrat Joe Manchin scheine wohl nun doch sein OK für das bis zu 4,5 Billionen Dollar schwere Konjunkturprogramm zu geben.Engagierte Anleger bleiben bei der Tesla-Aktie dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link