Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

429,01 USD +2,37% (30.09.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (01.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nun sei es endlich so weit. Nach der Ernüchterung durch den Battery Day habe es die Tesla-Aktie am gestrigen Mittwoch nun geschafft, ihre mittelfristige Chartformation zu verlassen. Nachdem das Papier am 1. September ein neues Allzeithoch bei 502,49 USD markiert habe, habe es im Rahmen einer Dreiecksformation konsolidiert. Da der Wert die Begrenzungslinien bereits dreimal getestet habe, deute das auf eine besonders starke Chartformation hin.Mit einem Kurs von 429,01 USD habe die Tesla-Aktie gestern somit rund 4 USD über der oberen Begrenzungslinie geschlossen. Eigentlich sei das ein starkes Kaufsignal. Da der Ausbruch aber unter sehr niedrigem Handelsvolumen und bearishen Indikator-Werten stattgefunden, bestehe die Gefahr eines Fehlausbruchs. Sollte der Kurs am Donnerstag nicht zurück in die Dreiecksformation rutschen, wäre der Ausbruch allerdings bestätigt. In diesem Fall läge das mittelfristige Kursziel an der 600-USD-Marke.Bestätige sich heute der Ausbruch aus der Chartformation, sei mit einem neuen Höhenflug zu rechnen. Falle der Kurs dagegen unter 425 USD, dränge sich vorerst kein Einstieg auf, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:376,60 EUR +2,91% (01.10.2020, 11:01)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:375,20 EUR +2,96% (01.10.2020, 10:46)