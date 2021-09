ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla auf der Überholspur - zumindest die Aktie erreiche zu Beginn der neuen Woche den höchsten Stand seit Februar dieses Jahres. In einer anderen Wertung indes müsse sich der US-Konzern einem kleinen Rivalen geschlagen geben. Auch, weil man eigene Ziele einmal mehr nicht erreichen könne.Tesla sei das Maß aller Dinge im Elektromobilitätsmarkt. Das kalifornische Unternehmen bringe heute nach erfolgtem Sprung auf den höchsten Aktienkurs seit Februar knapp 800 Mrd. USD auf die Börsenwaage. Bis zum Allzeithoch würden "nur" noch schlappe 13% fehlen. Apropos Schlappe: Die habe Tesla ausgerechnet jetzt gegen einen kleinen Konkurrenten hinnehmen müssen. Das Elektro-Startup Rivian habe das Rennen um den ersten Elektro-Pickup in Kundenhand gewonnen. "Nach Monaten des Baus von Vorserienfahrzeugen ist heute Morgen unser erstes Kundenfahrzeug vom Band gelaufen", habe Gründer und CEO RJ Scaringe am 14. September getwittert.Tesla möge nicht immer der schnellste Elektrobauer sein, aber zweifelsohne besitze er Kultstatus. Daran könne auch Rivian nichts ändern. Tesla habe den Start seines Trucks auf 2022 verschoben. Ein Termin, den man angesichts der wachsenden Konkurrenz - auch von Ford und General Motors - halten sollte, wolle man sich den lukrativen Pick-up-Markt in den USA nicht abspenstig machen lassen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:679,80 EUR +2,88% (27.09.2021, 20:47)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:675,50 EUR +3,94% (27.09.2021, 17:37)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:795,47 USD +2,72% (27.09.2021, 20:34)