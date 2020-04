XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (28.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem kräftigen Kursplus der Tesla-Aktien von mehr als zehn Prozent am Montag in New York habe der Hersteller von Elektrofahrzeugen beim Börsenwert die deutschen Hersteller BMW, Volkswagen und Daimler zusammen genommen hinter sich gelassen. Beobachtern zufolge profitiere der Tesla-Kurs von einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, der zufolge der Hersteller von Elektrofahrzeugen erste Schritte für eine Wiederaufnahme der Produktion in Kalifornien erwäge.Tesla bringe es nach der Mitte März begonnenen Erholungs-Rally mittlerweile auf einen Börsenwert von 145 Milliarden Dollar oder umgerechnet rund 134 Milliarden Euro. BMW, Volkswagen und Daimler würden zusammen 128 Milliarden Euro auf die Waage bringen.Vom Crash-Tief von Mitte März hätten sich Tesla-Aktien mehr als verdoppelt. Bei den Aktien der deutschen Autokonzerne habe sich dagegen die Erholung in Grenzen gehalten. Positiv für Tesla würden Analysten unter anderem werten, dass die Regierung Chinas Förderprogramme für Autos mit alternativen Antrieben verlängern wolle. "Tesla verfügt ohne Zweifel über die Markt- und Technologieführerschaft", habe Analyst Sven Diermeier von Independent Research jüngst in einer Studie festgestellt. Auch habe Tesla den Absatz im ersten Quartal um 40 Prozent kräftig gesteigert. Damit entwickle sich das Unternehmen deutlich dynamischer als der gesamte Automarkt. Allerdings dürfte der Konkurrenzdruck auf Tesla zunehmen, so Diermeier.Die Aktie von Tesla habe im Zuge der Korrektur im März kurz die 200-Tage-Linie getestet. Von hier aus habe das Tesla-Papier wieder nach oben gedreht und eine fulminante Aufholjagd hingelegt. Bis zum Allzeithoch, das im Februar dieses Jahres bei 968,99 Dollar markiert wurde, fehlen mittlerweile nur noch gut 170 Dollar, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla und Daimler.