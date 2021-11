Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

946,00 EUR -5,72% (09.11.2021, 16:40)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

942,00 EUR -8,10% (09.11.2021, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.091,2501 USD -6,16% (09.11.2021, 16:27)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nachdem die Tesla-Aktie am letzten Donnerstag bei 1.243,49 Dollar auf ein neues Allzeithoch gesprintet sei, würden die Anleger zu Beginn der neuen Wochen den Fuß vom Gas nehmen. Nach einem Minus von gut fünf Prozent am Montag verliere der Autotitel am Dienstag zum US-Handelsstart bis zu zehn Prozent - und verzeichne damit den größten Verlust seit acht Monaten.Der Rücksetzer vom jüngsten Rekordhoch stehe dabei im Zusammenhang mit den Plänen von Gründer und CEO Elon Musk, der sich am Wochenende via Twitter-Abstimmung zum Verkauf eines Aktienpakets habe verpflichten lassen.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut habe sich gegenüber dem AKTIONÄR so zum geplanten Anteilsverkauf geäußert: "Musk ist wohl der Ansicht, dass die Bewertung der Firma rein ökonomisch gesehen deutlich überhitzt ist. Er nimmt einfach im Moment die Überhitzung raus und gibt Aktien ab."Nach der jüngsten Rekordfahrt jucke es offenbar nicht nur Elon Musk in den Fingern, Gewinne zu realisieren. Doch ob er nun seinen Anteil verringern werde oder nicht ändere nichts an der Tatsache, dass Tesla aktuell der Trendsetter im Bereich E-Mobility, Software und autonomes Fahren sei.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten! (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: