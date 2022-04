Musk habe sich nicht zu dem viel beachteten Twitter-Thema geäußert, obwohl er letzte Woche ein 43 Milliarden Dollar schweres Angebot für die Übernahme eines der meistgenutzten globalen Kommunikationskanäle gemacht habe.



Gigafactories in Berlin und Austin könnten das Unternehmen für den Verlust von Kapazitäten im Osten aufgrund der chinesischen Blockade von Shanghai entschädigen.



Die guten Ergebnisse und der mutige Ausblick von Tesla könnten den Bullen, die sich in den letzten Tagen nur schwer gegen die Verkäufer hätten wehren können, etwas Luft verschaffen. Die gestrigen schwachen Ergebnisse von Netflix, die zu Beginn des Jahres eine Verschlechterung der Börsenstimmung angekündigt hätten, seien etwas ausgeglichen worden.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

986,40 EUR +9,66% (21.04.2022, 15:27)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

983,20 EUR +7,10% (21.04.2022, 15:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

977,20 USD -4,96% (20.04.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktien legen nach der Veröffentlichung erfolgreicher Quartalsergebnisse zu - AktiennewsDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) legen im vorbörslichen Handel bereits um fast 8% zu, nachdem das Unternehmen solide Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht hat, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen, so die Experten von XTB.Einige Anleger würden hoffen, dass die überraschend guten Ergebnisse von Tesla dem Aktienmarkt einen echten "verspäteten" Frühling bescheren könnten:Der Umsatz habe bei 18,6 Mrd. USD gelegen, verglichen mit 10,39 Mrd. USD im Vorjahresquartal, was einem Anstieg von fast 81% entspreche. Einer von mehreren Faktoren für diesen Erfolg sei sicherlich der Anstieg der Preise für die produzierten Fahrzeuge bei gleichzeitig gestiegener Nachfrage.Analysten hätten mit einem Gewinn von etwa 15 Mrd. USD gerechnet, während die Analysten von FactSet einen Gewinn von 17,85 Mrd. USD bei einem Preis von 2,26 USD pro Aktie erwartet hätten, was als sehr optimistische Prognose angesehen werden könne.Der Nettogewinn habe bei 3,2 Mrd. USD, 3,22 USD je Aktie gelegen, was alle Erwartungen übertroffen habe. Für den entsprechenden Zeitraum im Jahr 2021 habe Tesla 438 Mio. USD verdient und einen Gewinn von 0,39 USD pro Aktie erzielt.Das Automobilsegment habe dem Unternehmen einen Umsatz von 16,86 Mrd. USD beschert und sei um 87% gegenüber Q1 2021 gewachsen.Das EBIDTA (vor Steuern) des Unternehmens pro ausgeliefertem Fahrzeug sei in Q1 um fast 60% auf 16.203 USD 2022 im Vergleich zu den Ergebnissen von 2021 gestiegen.Das Unternehmen habe auf anhaltende Probleme mit den Rohstoffpreisen und Unterbrechungen in der Lieferkette hingewiesen und prognostiziere, dass diese Situation bis zum Ende des Jahres anhalten werde.Tesla habe trotz der Probleme in der Lieferkette ein Rekordergebnis erzielt - ein Ergebnis, das umso beeindruckender sei, wenn man bedenke, dass einige Fabriken noch immer nicht voll ausgelastet seien und die chinesische Tesla-Einheit die Arbeit vorübergehend habe einstellen müssen und von Chinas "Covid Zero"-Politik angesichts eines Anstiegs von Coronavirus-Infektionen betroffen gewesen sei.Elon Musk habe angekündigt, bis 2024 ein "Robotaxi" zu entwickeln und im selben Jahr mit der Massenproduktion zu beginnen, um autonome Fahrzeuge rentabel zu machen. Letztendlich solle der Preis für eine Meile mit einem solchen Fahrzeug niedriger sein als der Preis von Bussen, U-Bahnen und natürlich normalen Autos. Außerdem habe er die Produktion eines elektrischen "Cybertruck"-Pickups im Jahr 2023 angekündigt.Der CEO von Tesla sei für seine Marketingfähigkeiten und sein visionäres Gespür bekannt, aber es sei schwer anzunehmen, dass diese Art von Revolution im Transportwesen in nur wenigen Jahren stattfinden werde. Darüber hinaus habe Musk angemerkt, dass der humanoide Roboter Optimus, den das Unternehmen derzeit entwickele, letztendlich der nächste Verkaufsschlager des Unternehmens werden könnte, der sogar das Autogeschäft übertreffe.