Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

800,80 EUR -2,57% (25.01.2022, 14:33)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

801,10 EUR +2,74% (25.01.2022, 14:18)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

930,00 USD -1,47% (24.01.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zuletzt hätten mehrere Analysten ihre Kursziele für die Tesla-Aktie nach oben angepasst. Grund seien die starken Auslieferungszahlen für das vierte Quartal gewesen. Das Papier des Elektroauto-Pioniers jedoch sei im Zuge des schwachen Gesamtmarkts deutlich unter Druck gekommen. Wo lägen die nächsten Unterstützungen?Zuletzt habe Piper Sandler-Analyst Alexander Potter sein Kursziel für die Tesla-Aktie auf 1.300 Dollar angehoben. Potter gehe davon aus, dass Tesla auch 2022 seine "fundamentalen Stärke" weiter ausspielen dürfte. Bullish habe sich auch New Street-Analyst Pierre Ferragu geäußert. Er sehe für das Papier Potenzial bis 1.580 Dollar. Auch die Deutsche Bank und Goldman Sachs würden für den Trendsetter im E-Mobility-Sektor noch Potenzial sehen. Beide hätten für die Aktie einen fairen Wert von 1.200 Dollar bestimmt.Charttechnisch habe sich das Bild zuletzt allerdings deutlich eingetrübt. "Tesla testet aktuell punktgenau seine markt- und charttechnischen Supports. Zuletzt wurde die 855 Dollar-Marke mittels einer Hanging-Man-Candle angelaufen. Gepaart mit einem auffällig hohen Volumen. Die Aktie sollte diesen Support auch unbedingt halten. Andernfalls droht der Rutsch in Richtung 200-Tage-Linie. Diese tendiert aktuell bei 811 Dollar. Zumindest die Slow-Stochastik macht hier etwas Hoffnung. Sie ist im überverkauften Bereich abgekommen. Allerdings ohne ein Kauf- oder Reboundsignal zu geben. Die Trendfolgeindikatoren wie MACD und Ichimoku sind weiterhin fallend beziehungsweise negativ zu werten. Es bleibt weiterhin volatil mit Fokus klar auf die 855 Dollar. Die Bollinger-Bänder zeugen ebenfalls von einer Volatilitätsausweitung", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Anleger sollten sich bei einer Investition in die Aktie immer vor Augen halten, dass der Elektroauto-Pionier mit einem Börsenwert von knapp einer Billion Dollar auch nach dem Rücksetzer mehr als sportlich bewertet sei. Das Risiko sei dementsprechend höher im Vergleich zu einem Investment in General Motors.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: