XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

613,60 EUR +1,19% (13.08.2021, 16:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

722,75 USD +0,07% (13.08.2021, 16:09)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (13.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe zum Monatswechsel den erfolgreichen Ausbruch aus der wochenlangen Seitwärtsrange gemeistert. Seitdem sei allerdings wenig Bewegung vorhanden und der Kurs habe eine neue Range gebildet. Am gestrigen Donnerstag habe sich die Lage geändert und die Anleger hätten den größten Tagesgewinn seit zwei Wochen gefeiert. Jetzt stünden diese Marken im Fokus.Zum Monatswechsel sei der Ausbruch aus der seit Mitte Juni anhaltenden Seitwärtsphase geglückt und die Aktie von Tesla habe ein neues Mehrmonatshoch bei 727 Dollar markiert. Im Anschluss sei der Kurs allerdings um vier Prozent bis auf ein Zwischentief bei 696 Dollar wieder abgesackt. In dieser engen Range pendle der Kurs seit knapp zwei Wochen. Die beiden genannten Marken würden die aktuelle Unterstützung und den momentanen Widerstand definieren.Am gestrigen Donnerstag sei nun wieder Bewegung in die Aktie von Tesla gekommen. Mit einem Tagesgewinn von rund zwei Prozent sei dieser Kurssprung der höchste nach dem Ausbruch zum Monatswechsel. Damit notiere der Kurs nun wieder nahe der oberen Range-Kante.Aktuell würden die US-Indices vorbörslich freundlicher taxiert und so könnte die Tesla-Aktie möglicherweise schon heute den Ausbruch aus der Range starten. Der Trend sei intakt und das Momentum beschleunige sich. Somit stünden die Zeichen auf Erholung und sobald der aktuelle Widerstand überwunden sei, werde ein technisches Kaufsignal ausgelöst. Dann wäre der Weg frei Richtung der 750-Dollar-Marke, hier befinde sich der nächste Widerstand.Die Tesla-Aktie nehme wieder Fahrt auf und die Chancen stünden gut, dass der Ausbruch die nächsten Tage gemeistert werden könne. Seit der "Aktionär"-Wiederempfehlung habe der Tesla-Kurs über 70 Prozent zugelegt.