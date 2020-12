XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

541,30 EUR +0,17% (30.12.2020, 09:53)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

665,99 USD +0,35% (29.12.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe in diesem Jahr einen wilden Ritt aufs Parkett gelegt. Was auch immer im Jahr 2021 mit der Tesla-Performance passieren werde - egal - der Markt werde mitfiebern. Tesla habe unheimlich viele Anleger in seinen Bann gezogen.Vor wenigen Tagen habe sich Tesla-Chef Elon Musk noch einmal via Twitter zu Wort gemeldet: "Technik, Design und allgemeine Unternehmensabläufe absorbieren einen Großteil meines Verstandes und hindern mich grundsätzlich daran, mehr zu tun." Zudem habe sich Musk zu früheren Plänen geäußert, Tesla von der Börse zu nehmen.Langjährige Tesla-Anhänger würden sich sicherlich an die "Raserei" von Musk erinnern, als er Spekulationen geschürt habe, Tesla zu privatisieren als die Aktie 420 Dollar erreicht habe. Das sei laut Musk "jetzt unmöglich".Nach der Aufnahme in den S&P 500 hätten die meisten Anleger gedacht, bei Tesla könnte vorerst die Luft raus sein. Jedoch nehme die Aktie nach einem kurzen Rücksetzer bereits wieder Anlauf Richtung Rekordhoch.Musk wolle sein Jahresziel - 500.000 ausgelieferte Elektroautos in 2020 - mit aller Macht erreichen. Zum Vergleich: Bis Ende des dritten Quartals sei der Elektroautobauer auf 318.350 Auslieferungen gekommen, sodass es im letzten des Jahres weitere 181.650 werden müssten, um das Ziel zu erreichen.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät, die Tesla-Aktie zu halten. Den Stopp sollte man auf 450 Dollar nachziehen. (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:541,50 EUR -0,39% (30.12.2020, 10:08)