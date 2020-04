ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Den Kursverfall der Tesla-Aktie von fast vierstelligen Notierungen seit Anfang Februar hätten die Analysten richtigerweise als Pullback an die wichtige Unterstützungszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 450,79 USD), den verschiedenen Hochs der Jahre 2017/18 bei rund 380 USD sowie dem 76,4%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses von Juni 2019 bis Februar 2020 (363,88 USD) eingestuft. Mittlerweile sei der Titel wieder aus dem im Jahr 2014 etablierten Aufwärtstrendkanal (obere Begrenzung akt. bei 514,85 USD) nach oben ausgebrochen und nehme Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 968,88 USD.Auf der Indikatorenseite sorge die beschriebene Entwicklung zum einen dazu, dass der RSI seine überkaufte Konstellation habe abbauen können. Zum anderen generiere der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal. Aber auch unter dem Blickwinkel eines sinnvollen Money Managements liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So stelle das Tief des Innenstabs der Vorwoche (673,84 USD) eine erste nennenswerte Unterstützung dar. Noch bedeutender ist allerdings die Aufwärtskurslücke von Mitte April (untere Gapkante bei 575,06 USD), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:723,00 EUR +1,85% (29.04.2020, 10:25)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:721,30 EUR +0,75% (29.04.2020, 10:12)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:769,12 USD -3,71% (28.04.2020, 22:00)