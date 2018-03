Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 262,75 -5,89% (28.03.2018, 16:23)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei massiv unter Druck gekommen. Gründe dafür seien folgende gewesen: Zum einen habe NVIDIA gesagt, dass man die Tests mit Roboterautos einstellen wolle. Zum anderen sei bekannt geworden, dass der tödliche Unfall, der sich mit einem Tesla-Fahrzeug ereignet habe, nun von den Behörden untersucht werde.Wichtig ist, dass die Tesla-Aktie ihre horizontale Unterstützungszone verloren hat, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.03.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:213,26 Euro -10,99% (28.03.2018, 16:23)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:209,90 Euro -6,83% (28.03.2018, 16:38)