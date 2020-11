Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wettbüros würden die Wahrscheinlichkeit eines Einzuges von Joe Biden ins Weiße Haus inzwischen auf 85 Prozent taxieren. Und zur Freude von Tesla-Aktionären halte er am Gedanken des "America First" zumindest beim Elektroauto fest. Biden habe bereits im Vorfeld der Wahl klargestellt: "In den USA hergestellte Elektroautos werden bevorzugt behandelt."Aktuell sei kurioserweise das Gegenteil der Fall. Für Tesla sei der 7.500-Dollar-Steuervorteil aufgrund mehr als 250.000 verkaufter Autos bereits zu großen Teilen ausgelaufen, während Kunden von VW-E-Autos noch die volle staatliche Unterstützung erhalten würden. Das werde Biden mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell ändern - was dem US-Absatz von Tesla Rückenwind verleihen könne. Insgesamt wolle Biden aus Klimaschutzgründen den Anteil von E-Autos bis 2026 auf 26 Prozent steigern, was einem Absatz von vier Millionen E-Autos p.a. entsprechen würde. 500.000 neue E-Ladestationen bis 2030 seien ebenfalls im Gespräch.Doch nicht in allen Ländern könne der Elektroautobauer auf Schützenhilfe eines etwaig neuen Präsidenten hoffen. In Norwegen habe VW den US-Pionier beim Absatz bereits deutlich abgehängt. Neue Zahlen aus dem Elektroauto-Vorzeigeland würden zeigen, dass dieses Jahr bis Oktober 3.271 Tesla Model 3 verkauft worden seien. Die Marken Audi, VW, Hyundai und Nissan hätte dagegen jeweils deutlich mehr ihrer Top-Modelle an den Mann gebracht.Die Tesla-Aktie konsolidiere aktuell mit relativer Stärke auf hohem Niveau. Trader legen sich auf die Lauer und warten auf neue Impulse dank eines möglichen Biden-Sieges, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:365,80 EUR +1,98% (05.11.2020, 11:52)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:366,55 EUR +1,28% (05.11.2020, 11:37)