Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.04.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und senkt das Kursziel von 270 auf 240 USD.Der US-Konzern verunsichere die Anleger mit zahlreichen Negativ-Meldungen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Produktionsziel für das wichtige Model 3 sei deutlich verfehlt worden. Zudem gehe Schwope davon aus, dass die 2.020 produzierten Fahrzeuge auch eher "schöngerechnet" worden seien. Unklar sei zudem die Qualität der hergestellten Elektroautos. Möglicherweise sei auch Personal von der Fertigung der Modelle S und X abgezogen worden, um die Produktion des Model 3 zu stärken. Darauf würden die deutlich verringerten Auslieferungszahlen der Modelle S und X hindeuten. Schwope erwarte, dass auch das Produktionsziel des Model 3 für Ende Juni von 5.000 Einheiten pro Woche verfehlt werde. Zudem müsse Tesla erst noch beweisen, dass das Unternehmen mit dem Model 3, das für USD 35.000 netto angeboten werden solle, auch tatsächlich Geld verdienen könne.Der Rückruf für 123.000 Teslas überrasche fast ein wenig, habe man - etwas übertrieben gesagt - doch den Eindruck, als hätte das Unternehmen bisher noch gar nicht so viele Autos verkauft. Unbequem für die Kunden dürfte beim Rückruf auch das wenig ausgebaute Werkstattnetz von Tesla sein.Mit schwarzen Zahlen rechne Schwope bei Tesla nicht vor dem Jahr 2020. Eine Kapitalerhöhung im nächsten Jahr sollte nicht überraschen. Der US-Elektrautobauer verbrenne immer noch viel Geld und versuche, mit Marketing-Maßnahmen und euphorischübertriebenen Produktversprechungen von Problemen abzulenken. Vielleicht habe Elon Musk seinen Tesla Roadster im Februar auch zum Mond geschossen, weil er mit ihm einfach unzufrieden gewesen sei.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 270 auf 240 USD reduziert. (Analyse vom 04.04.2018)