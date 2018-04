Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.04.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert die Finger von der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) wegzulassen.Nach dem starken Absturz habe sich die Tesla-Aktie gestern um 6% erholt. Eine Gegenbewegung sei laut dem Aktienprofi durchaus mal fällig gewesen. Auslöser des Absturzes sei u. a. der Tweet von Elon Musk gewesen, dass man kurz vor dem Bankrott stehe - mehr oder weniger im übertragenen Sinne. Das sei natürlich scherzhaft gemeint gewesen.Gestern seien die Zahlen zur Produktion des Model 3 gekommen, die mit 2.000 Einheiten in der letzten März-Woche eigentlich besser als erwartet ausgefallen seien, obwohl die Ziele von 2.500 nicht erreicht worden seien. Die Tesla-Aktie habe also ein Plus verbucht. Für den Börsenexperten bleibe die Tesla-Aktie trotzdem zu teuer.Insofern empfiehlt Markus Horntrich weiterhin, die Finger von der Tesla-Aktie wegzulassen, so der Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:208,50 Euro -3,83% (04.04.2018, 13:12)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:206,75 Euro -5,28% (04.04.2018, 13:29)