Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.

CEO: Elon Musk (06.04.2018/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) präsentiert aktuelle Produktionszahlen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz erneuter Verfehlung der selbst gesteckten Produktionsziele würden Anleger positiv auf die jüngsten Zahlen reagieren.Der Elektroautohersteller Tesla habe die Produktion für sein Model 3 zwar kräftig steigern können, das selbst gesteckte Produktionsziel sei allerdings erneut verfehlt worden. Im vergangenen Quartal seien insgesamt 34.494 Fahrzeuge vom Band gelaufen - allerdings inklusive Model S und Model X. Auf das Model 3 seien im ersten Quartal 9.766 Stück entfallen.Der kalifornische E-Autopionier habe in der vergangenen Woche 2.020 Fahrzeuge seines wichtigen Elektrowagens Model 3 produziert. Eigentlich habe Tesla zuletzt angestrebt, dass bis Ende März 2.500 Autos vom Typ Model 3 wöchentlich vom Band laufen würden. Damit habe Tesla das bis Ende März selbst gesteckte Ziel von 2.500 Fahrzeugen pro Woche verfehlt. Allerdings sei die nun veröffentlichte Zahl immer noch besser als die des Schlussquartals 2017, als im gesamten Zeitraum 2.425 Model-3-Autos hergestellt worden seien. Das Model 3 gelte unter Experten für Tesla als Schlüsselprodukt für die langfristige Profitabilität. Mit dem Model 3 wolle Tesla als Massenhersteller den Markt für E-Autos erobern.Tesla mache derzeit schwer zu schaffen, dass die Produktion des Model 3 immer wieder durch Pannen zurückgeworfen werde und dadurch deutlich langsamer anlaufe als geplant. Tesla-Chef Elon Musk habe angekündigt, die Produktion des Model 3 auch in der nächsten Woche stabil zu halten und im zweiten Quartal deutlich zu steigern. Am Ziel von wöchentlich 5.000 Fahrzeugen in drei Monaten halte Tesla fest.Aus den andauernden Problemen bei der Fertigung habe Firmenchef Musk nun die Konsequenzen gezogen. Er wolle nun persönlich die Fortschritte der Produktion des Model 3 überwachen. Per Kurznachrichtendienst Twitter habe der Tesla-Chef angekündigt, sein Schlaflager in der Tesla-Fabrik aufschlagen zu wollen.Die Tesla-Aktie werde aktuell bei USD 286,94 (05.04.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 389,61 (18.09.2017), das Jahrestief bei USD 244,59 (02.04.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden zehn Analysten die Aktie auf "kaufen", zwölf auf "halten" und acht auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von USD 330,57. (Analyse vom 05.04.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: