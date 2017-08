ISIN Tesla-Aktie:

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der "BÖRSE am Sonntag":Die die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gewaltige Verluste, immer neue Schulden in Milliardenhöhe und trotzdem kein Crash an der Börse: Bei Tesla würden offenbar nach wie vor äußerst gewagte Visionen mehr gelten als die schnöde Realität der harten Zahlen.Könne für die Tesla-Aktie angesichts der relativ guten Bewertung durch Analysten und der vielen visionären Projekte für die Zukunft eine Kaufempfehlung abgegeben werden? Wie so häufig im Aktienmarkt sei diese Frage nur sehr schwer zu beantworten. Klar sei, dass Tesla als Unternehmen noch längst nicht rentabel agiere und somit eine Investition in das Unternehmen immer noch mit beträchtlichen Risiken verbunden sei. Ob es Tesla gelinge den negativen Cash-Flow bis spätestens 2019 umzukehren, werde maßgeblich davon abhängen, ob es Tesla gelinge, seine Produktionskapazitäten für das Model 3 schnell auszubauen und 455.000 vorbestellten Wägen mit der eingeplanten Gewinnmarge von 25% innerhalb der nächsten 18 Monate zu verkaufen. Gelinge dies nicht, drohe dem Elektroautohersteller eine gehörige Schieflage. Aus diesem Grund, sollten Anleger, die es nicht so gerne risikoreich mögen, vielleicht zunächst einmal die weitere Entwicklung des E-Fahrzeugherstellers abwarten, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 17.08.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:295,00 Euro -1,17% (21.08.2017, 09:24)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:294,80 Euro -0,21% (21.08.2017, 09:40)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 347,46 -1,27% (18.08.2017, 22:00)