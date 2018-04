Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

294,08 USD -2,28% (12.04.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.

CEO: Elon Musk (13.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Kursverluste wieder wettgemacht - AktienanalyseMit einem Aprilscherz schickte Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA)-Chef Elon Musk die Aktie des Elektroautobauers auf Talfahrt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern sei pleite, habe er auf Twitter verkündet. Da hätten selbst die miserablen Produktionszahlen wenige Tage später nicht mehr erschüttern können. Insgesamt habe Tesla in den drei Monaten per Ende März 34.494 Fahrzeuge hergestellt, was einem Anstieg von 40 Prozent zum Vorquartal entspreche. Allerdings seien nur 9.766 Stück auf das Model 3 entfallen, der Rest habe sich auf die älteren und deutlich teureren E-Autos Model S und Model X verteilt. Die Produktion des Model 3 sei zwar stark erhöht worden, doch das selbst gesteckte Ziel von 2.500 gefertigten Wagen pro Woche habe nicht erreicht werden können. In den vergangenen sieben Tagen seien lediglich 2.020 Model 3 vom Band gelaufen, habe Tesla mitgeteilt.Trotzdem halte der Konzern an dem Ziel fest, bis Mitte des Jahres 5.000 Model 3 pro Woche zu produzieren. "Wir rechnen damit, dass die Produktionsrate rapide ansteigen wird", habe das Unternehmen erklärt. Zudem habe Musk aus den andauernden Problemen bei der Fertigung nun die Konsequenzen gezogen. Er wolle persönlich die Fortschritte der Produktion des Model 3 überwachen. Per Kurznachrichtendienst Twitter habe der Tesla-Chef angekündigt, sein Schlaflager in der Tesla-Fabrik aufschlagen zu wollen.An der Börse sei aber vor allem gut angekommen, dass der Konzern in diesem Jahr weder eine Kapitalzufuhr benötige noch die Schulden erhöhen müsse, um das Wachstum zu finanzieren. Prompt habe die Tesla-Aktie sämtliche seit Ende März erlittenen Verluste - von gut 300 Dollar sei es auf knapp 245 Dollar nach unten gegangen - wieder wettmachen können.Wegen der weiterhin bestehenden Unsicherheiten bezüglich der Model 3-Produktion sollten Anleger dennoch nicht volles Risiko gehen. Teilschutzprodukte sind daher dem Direktinvestment vorzuziehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 14/2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:238,23 EUR -1,30% (13.04.2018, 10:15)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,27 EUR +0,30% (13.04.2018, 10:35)