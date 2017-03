Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(16.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Efraim Levy von CFRA Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Efraim Levy, Analyst von CFRA Research, die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu verkaufen.Tesla Inc. habe Kapitalmaßnahmen bekannt gegeben (Angebot von Anleihen und Aktien), wobei sich geplanten Bruttoeinnahmen auf 1,15 Mrd. USD belaufen würden. Der Erlös liegt am unteren Ende der Erwartungen.Telsa plane Hedging-Transaktionen um den Verwässerungseffekt zu begrenzen. Mit Hilfe der Einnahmen wolle das Unternehmen seine Bilanz verbessern und die Investitionen zur Vorbereitung der Markteinführung des Model 3 stützen.Analyst Efraim Levy hält den geringer als befürchteten Verwässerungseffekt für positiv. Nichtsdestotrotz sei die Vielzahl drohender Risiken nicht außer Acht zu lassen.Die Aktienanalysten von CFRA Research stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:246,85 Euro +2,55% (16.03.2017, 13:55)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:245,96 Euro +1,02% (16.03.2017, 14:06)