Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

833,79 USD -7,46% (24.02.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Aktienmarkt zittere vor den Folgen des Coronavirus. Die Tesla-Aktie zeige sich überraschend stabil.Der Tag gestern könne als grau bis schwarz bezeichnet werden. Der Dow Jones habe im Laufe der Handelssitzung über 1.000 Punkte gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag verloren. Vor allem Wasserstoff-Aktien und Papiere von anderen Unternehmen, deren Aktien zuvor stark gestiegen seien, seien mit beiden Händen auf den Markt geworfen worden. Nicht so Tesla.Zwar habe auch die Tesla-Aktie im Laufe der Montagssitzung 7,5 Prozent an Wert verloren. Doch nachdem die Schlussglocke geläutet worden sei, habe der Titel wieder angezogen. Vor Öffnung der Börsen in New York notiere die Aktie aktuell (14:15 Uhr MESZ) zwei Prozent fester. Insbesondere Leerverkäufer, die nach der Kursvervielfachung auf einen raschen Selloff bei Tesla gehofft hätten, dürfte diese Entwicklung einmal mehr auf dem falschen Fuß erwischen.Leerverkäufer hätten es derzeit schwer bei Tesla auf einen grünen Zweig zu kommen. Die Tesla-Aktie zeigt sich von ihrer starken Seite - selbst an schwachen Tagen. Einem aktuellen Kommentar zufolge könnte das auch vorerst so bleiben, so die Experten von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:781,50 EUR +1,49% (25.02.2020, 15:21)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:780,90 EUR +1,71% (25.02.2020, 15:00)