ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.08.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Dynamischer Kurszuwachs! ChartanalyseBis April dieses Jahres hielt sich das Wertpapier des Autobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) noch unterhalb der in 2014 gesetzten Hürde von 291,42 US-Dollar auf und tendierte grob seitwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Durch einen nachhaltigen Ausbruch über diesen Widerstand zu Beginn dieses Jahres habe eine erster Kursanstieg auf ein Verlaufshoch von 386,99 US-Dollar vollzogen werden können, nur wenig später seien die Kursnotierungen jedoch wieder in sich zusammengebrochen und hätten einen regelkonformen Pullback zurück an die Unterstützungszone knapp oberhalb von 300,00 US-Dollar vollzogen. In der Analyse vom 11. Juli 2017 sei aber rechtzeitig auf einen bevorstehenden Boden, sowie anschließenden Turnaround hingewiesen worden, der auch in der gewünschten Art und Weise eingesetzt habe und in der abgelaufenen Woche sogar darüber hinaus gereicht habe. Dabei zeige sich die letzte Wochenkerze als extrem aussagekräftige und bullische Hammerkerze, das auf noch viel höhere Kursgewinne in den kommenden Tagen hindeute.Alle Zeichen in der Tesla-Aktie stünden auf eine weitere Erholung, die in den kommenden Wochen zunächst auf das Niveau von 380,00 US-Dollar aufwärts reichen sollte. Bei anhaltender Stärke wäre sogar binnen Monatsfrist ein Test der Jahreshochs von 386,99 US-Dollar denkbar, ein Ausbruch darüber eröffnet weiteres Kurspotenzial bis grob 420,00 US-Dollar und kann bestens über ein entsprechendes Long-Investment nachgehandelt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.08.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:302,30 EUR +1,00% (07.08.2017, 14:56)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:302,30 EUR -0,23% (07.08.2017, 15:15)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:356,91 USD +2,83% (04.08.2017, 22:00)