ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(08.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) charttechnisch unter die Lupe.Die Rally bei der Tesla-Aktie sei zuletzt ins Stocken geraten. Mit Blick auf den aktuellen Kursverlauf sei diese Aussage möglicherweise sogar zu schwach ausgedrückt. Schließlich würden die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 387/390 USD ein potenzielles Doppeltopp definieren. In diesem Zusammenhang komme nun den Hochs von 2014 und 2015 bei 291USD bzw. 287 USD eine Schlüsselrolle zu. Um eine obere Umkehr doch noch abwenden zu können, dürften die beiden zuletzt genannten Haltemarken keinesfalls unterschritten werden. Andernfalls müssten Anleger mittelfristig kleinere Brötchen backen und das Papier aktiviere ein Abschlagspotenzial bis in den Bereich von rund 220 USD. Vorher bestehe in Form der 200-Wochen-Linie (akt. bei 242 USD) bereits eine solide Unterstützung.Für die Bullen gehe es indes vor allem um eine schnelle Rückeroberung der Marke von 320 USD. Auf diesem Niveau bilde das jüngste Abwärtsgap im Tagesbereich (309 USD zu 320 USD) im Zusammenspiel mit der Glättungslinie der letzten 200 Tage (akt. bei 320 USD) ein massives Widerstandsbündel. Ein Sprung über das zuletzt genannte Level würde die beschriebene Doppeltopp-Gefahr bannen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.11.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:259,95 Euro +0,33% (07.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:262,55 Euro -0,58% (08.11.2017, 09:12)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 306,05 +1,08% (07.11.2017, 22:00)