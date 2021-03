NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

597,95 USD -3,78% (05.03.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.03.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Im Abwärtsstrudel - ChartanalyseMitte November vergangenen Jahres beschleunigte sich der ohnehin schon extrem steile Aufwärtstrend der Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ein weiteres Mal, nachdem die Aktien aus einem großen symmetrischen Konsolidierungsdreieck nach oben ausbrechen konnten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon wenige Tage später sei das damalige Rekordhoch überwunden und eine massive Rally entfacht worden, die den Wert in der Spitze bis USD 900,40 katapultiert habe. Doch ab Ende Januar habe der Kurs zum ersten Mal etwas deutlicher zurückgesetzt und bei USD 780,10 ein lokales Tief ausgebildet. Die Marke sei nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über das junge Rekordhoch unterschritten und damit eine dynamische Korrektur eingeleitet worden. Diese habe zügig an die Zwischentiefs aus dem Dezember geführt und am Freitag bereits die kleinere Unterstützung bei USD 566,34 erreicht.Ausblick: Der Ausverkauf bei den Aktien von Tesla scheine vorerst nicht zu stoppen zu sein. Eine weitere Schwächephase könnte sogar den Rückfall auf das alte Rekordhoch nach sich ziehen.Die Short-Szenarien: Sollte sich der Wert jetzt im Bereich von USD 592,00 bis USD 605,00 stabilisieren, wäre eine leichte Erholung möglich, die zunächst bis USD 660,00 und darüber ggf. bis USD 675,00 führen könne. Dort verlaufe die steile Abwärtstrendlinie, die die Bullen in die Schranken weisen dürfte. Bei einem anschließenden erneuten Bruch der USD 566,34-Marke wäre zudem mit einer Beschleunigung der Verkaufswelle zu erwarten und ein Einbruch bis USD 502,37-Marke die Folge, ehe mit einer deutlicheren Erholung zu rechnen wäre. Könne die Unterstützung den Fall der Aktien dagegen auch nicht aufhalten, wären Verluste bis USD 400,00 möglich.Die Long-Szenarien: Derzeit wäre erst ein Anstieg über USD 675,00 bullish zu werten. Damit hätten die Tesla-Aktien zumindest die Verkaufswelle seit Beginn der letzten Woche überstanden und könnten sich wieder bis USD 725,00 erholen. (Analyse vom 08.03.2021)