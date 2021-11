XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

976,30 EUR +0,61% (19.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.137,06 USD +3,71% (19.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroautopionier habe den kurzen knackigen Rücksetzer auf 980 USD sehr gut weggesteckt, wie es scheine. Am Freitag habe die Aktie mehr als 3% zugelegt und damit die nächsten Widerstände überwindet.Der renommierte Wedbush-Analyst Dan Ives habe sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 1.100 auf 1.400 USD angehoben. Es sei damit eines der höchsten Ziele, welche die Banken vergeben hätten. Ives gehe im kommenden Jahr von einem starken Wachstum in China aus. Habe Anfang 2021 negative PR den Absatz im Riesenreich belastet, verkaufe Tesla aktuell rund 50.000 Autos pro Monat. Der Analyst rechne zudem damit, dass die "grüne Welle" in der Autoindustrie im nächsten Jahrzehnt zu einer Marktchance von 5 Bio. USD führen werde, wobei Tesla die Nase vorn habe.Aus technischer Sicht habe die Tesla-Aktie das 50%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung vom 4. November bis 15. November bei 1.111 USD überwunden. Das nächste Ziel liege jetzt bei 1.133 USD, dem Tief vom 8. November. Das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 1.142 USD markiere die nächste Haltezone. Das Rekordhoch habe die Tesla-Aktie am 4. November bei 1.243 USD markiert.