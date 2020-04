Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 440,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 27.04.2020 - Underperform BofA Merrill Lynch Research John Murphy 22.04.2020 864,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 14.04.2020 580,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 14.04.2020 500,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co A. M. Sacconaghi Jr. 13.04.2020 425,00 Neutral Wedbush Securities Daniel Ives 13.04.2020 400,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 07.04.2020 650,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 06.04.2020 240,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.04.2020 350,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 03.04.2020 840,00 Outperform JMP Securities Joseph Osha 03.04.2020 70,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 03.04.2020 285,00 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 03.04.2020 380,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 02.04.2020 300,00 Underweight Barclays Brian Johnson 01.04.2020 684,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 31.03.2020 525,00 Neutral Robert W. Baird Ben Kallo 31.03.2020 820,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 27.03.2020 800,00 Buy New Street Research Pierre Ferragu 27.03.2020 420,00 Neutral UBS Patrick Hummel 24.03.2020 246,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 24.03.2020 - Hold Argus Research William Selesky 24.03.2020 400,00 Hold Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 19.03.2020

Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

777,82 USD -2,62% (28.04.2020, 19:20)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.04.2020/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 864 oder 70 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 29.04.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Mark Delaney, in einer Analyse vom 14.04.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 864,00 USD in die Bewertung aufgenommen. Tesla sei klarer Marktführer beim Absatz von Elektroautos, aber auch bei den Batterie-Reichweiten, so der Analyst. Die Führungsposition sollte Tesla seiner Meinung nach noch für lange Zeit innehaben.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Aktienanalyse vom 03.04.2020 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 70,00 USD. Johnson behaupte, Tesla sei "kein Wachstumsunternehmen". Nachdem das Unternehmen die Schätzungen für die Lieferung im ersten Quartal von 93.000 auf rund 80.000 gesenkt habe und damit deutlich unter der Schätzung von 105.000 gelegen habe, habe es Lieferungen im ersten Quartal von 88.400 gemeldet. Trotz eines neuen China-Faktors und der Einführung von über acht neuen Fahrzeugvarianten habe das Produktionswachstum von Tesla seit dem dritten Quartal 2018 nur 5,5% betragen, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:718,00 EUR -2,58% (28.04.2020, 19:34)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:715,90 EUR -2,24% (28.04.2020, 17:35)