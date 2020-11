Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 137,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 27.10.2020 360,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 23.10.2020 124,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 23.10.2020 40,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 22.10.2020 300,00 Market perform Cowen and Company Jeffrey Osborne 22.10.2020 500,00 Neutral Wedbush Securities Daniel Ives 22.10.2020 150,00 Neutral Roth Capital Craig Irwin 22.10.2020 486,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 22.10.2020 515,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 22.10.2020 488,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 22.10.2020 516,00 Outperform JMP Securities Joseph Osha 22.10.2020 190,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 22.10.2020 80,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 22.10.2020 180,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 22.10.2020 400,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 22.10.2020 125,00 Underweight Barclays Brian Johnson 22.10.2020 455,00 Neutral Goldman Sachs Mark Delaney 22.10.2020 325,00 Neutral UBS Patrick Hummel 21.10.2020 339,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 21.10.2020

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

339,90 EUR +1,36% (02.11.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

400,51 USD +3,21% (02.11.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.11.2020/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 516,00 oder 40,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 21.10.2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Oktober zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer im fünften Quartal in Folge schwarze Zahlen geschrieben und seine ambitionierten Jahresziele bestätigt. In den drei Monaten bis Ende September sei ein Nettogewinn von 331 Millionen Dollar (279 Mio. Euro) erzielt worden. Damit habe Tesla das Ergebnis gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 131 Prozent gesteigert. Der Umsatz sei um 39 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar geklettert. Damit habe Tesla die Markterwartungen klar übertroffen.Tesla habe zudem bekräftigt, trotz Belastungen durch die Corona-Krise am ehrgeizigen Vorhaben festzuhalten, in diesem Jahr eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern. In den ersten drei Quartalen seien knapp 320.000 Autos an die Kundschaft gebracht worden, 139.593 davon im vergangenen Vierteljahr. Das Jahresziel von 500.000 Auslieferungen zu erreichen, sei allerdings schwieriger geworden. Mit den Quartalszahlen baue das Unternehmen seine Erfolgsserie aus - an der Börse sei Tesla schon länger der wertvollste Autobauer der Welt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von JMP Securities, Joseph Osha, in einer Analyse vom 22.10.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel von "market perform" auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel laute 516,00 USD. Der Analyst habe festgestellt, dass die Umsätze des Unternehmens nahe an seinen Schätzungen gelegen hätten und die Bruttomargen im Automobilbereich "besonders hoch" gewesen seien. Osha verweise auch auf den positiven Kommentar von Elon Musk, CEO von Tesla, über 2021, der darauf hingewiesen habe, dass das Unternehmen im nächsten Jahr "alles verkaufen kann, was es kann", was Lieferungen von 850.000 bis 900.000 Autos impliziere. Der Analyst habe sein Lieferziel für das Geschäftsjahr 2021 von 757.000 Fahrzeugen auf 841.000 erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Aktienanalyse vom 22.10.2020 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 40,00 USD. Laut Johnson sei es kein nachhaltiges Geschäftsmodell, die Preise für den Verlust von Autos zu senken. Der GAAP-Nettogewinn von Tesla sei negativ gewesen, als im vierten Quartal in Folge keine vom Steuerzahler finanzierten Kreditverkäufe erzielt worden seien, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:345,15 EUR +0,19% (03.11.2020, 08:30)