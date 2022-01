Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 1.400,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 21.01.2022 1.300,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 19.01.2022 1.025,00 Neutral Credit Suisse Dan Levy 18.01.2022 1.000,00 Neutral UBS Patrick Hummel 17.01.2022 1.045,00 Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 14.01.2022 1.300,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 10.01.2022 1.200,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 10.01.2022 1.300,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 05.01.2022 325,00 Underweight Barclays Brian Johnson 04.01.2022 - Outperform Oppenheimer Colin Rusch 04.01.2022 1.150,00 Neutral Daiwa Capital Markets Jairam Nathan 04.01.2022 900,00 In-line Evercore ISI Chris McNally 04.01.2022 295,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.01.2022 300,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 03.01.2022 1.400,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 03.01.2022 1.200,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 31.12.2021 262,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 30.12.2021 1.313,00 Buy Argus Research William Selesky 28.12.2021 400,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 22.12.2021 - Neutral Guggenheim Securities Ali Faghri 20.12.2021 1.580,00 Buy New Street Research Pierre Ferragu 08.12.2021 67,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 30.11.2021 780,00 Underperform Exane BNP Paribas Stuart Pearson 17.11.2021 1.200,00 Neutral BofA Securities John Murphy 10.11.2021

Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

807,30 EUR -1,78% (25.01.2022, 19:00)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

809,00 EUR +3,76% (25.01.2022, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

911,30 USD -2,01% (25.01.2022, 18:45)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (25.01.2022/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.580,00 oder 67,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 26.01.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von New Street Research, Pierre Ferragu, in einer Analyse vom 08.12.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 1.298 auf 1.580 USD angehoben.Er erwarte, dass im vierten Quartal 280.000 bis 285.000 Einheiten ausgeliefert würden, was eine sequenzielle Steigerung von 40.000 Einheiten wäre und einer Konsensprognose von 266.000 gegenüberstehe, so Ferragu.Basierend auf den "Rekord"-Produktionsdaten vom Oktober schätze er, dass Teslas Werk in Shanghai jetzt eine jährliche Produktionsrate von mehr als 700.000 habe, was laut Ferragu weit über dem ursprünglichen Ziel von 450.000 Einheiten liege. Der Analyst, der davon ausgehe, dass die Autoeinnahmen von Tesla im nächsten Jahr 80 Milliarden US-Dollar erreichen würden, erwarte, dass Tesla nachhaltig im KGV-Bereich von 50 bis 100 und wahrscheinlich im oberen Bereich gehandelt werde, was dazu führe, dass die Aktie das Jahr "mindestens" bei seinem Ziel von 1.580 USD beende, was einer Steigerung von 50% gegenüber den jüngsten Niveaus entspreche.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Studie vom 30.11.2021 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel von 67,00 USD wurde bestätigt. Johnson sehe die durchgesickerte "interne E-Mail" von Elon Musk und seinen Tweet als einen Versuch, die Erwartungen für das vierte Quartal zu senken, "nur damit er sie übertreffen kann, wodurch mehr Aktien im ersten und vielleicht sogar im zweiten Quartal 2022 abgeladen werden können".Der Analyst glaube, dass Tesla auf dem richtigen Weg sei, Q4-Auslieferungen von rund 280.000 Fahrzeugen zu melden, was laut Johnson die aktuelle Konsensschätzung von 262.340 Einheiten "wegblasen" würde. Er erwarte dann, dass die Verkaufsseite und die Medien "diese Ergebnisse als hervorragend ankündigen werden", obwohl er gesagt habe, dass sie einen Rückgang der verkauften Autos im Quartalsvergleich darstellen würden, obwohl mehr produziert worden sei.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: