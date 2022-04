Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 1.300,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 19.04.2022 67,00 Sell GLJ Research Gordon Johnson 18.04.2022 1.100,00 Neutral UBS Patrick Hummel 18.04.2022 1.125,00 Outperform Credit Suisse Dan Levy 18.04.2022 1.400,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 11.04.2022 790,00 Market perform Cowen and Company Jeffrey Osborne 06.04.2022 - Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 04.04.2022 1.100,00 Neutral BofA Securities John Murphy 04.04.2022 335,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 04.04.2022 1.350,00 Firmly overweight Piper Sandler Alexander Potter 04.04.2022 1.200,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 03.04.2022 450,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 28.03.2022 1.045,00 Sector perform RBC Capital Markets Joseph Spak 25.03.2022 1.250,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 20.03.2022 900,00 Outperform Daiwa Capital Markets Jairam Nathan 25.02.2022

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.04.2022/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.400,00 oder 67,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 20.04.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Wedbush Securities, Daniel Ives, in einer Analyse vom 11.04.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel von 1.400,00 USD wurde bestätigt. Der Twitter-Vorstand und Musk hätten sich nicht über Musks Kommunikation mit der Öffentlichkeit über Twitter einigen können, da er im Rahmen seines Beitritts zum Vorstand wahrscheinlich eine ruhigere Haltung habe einnehmen müssen.Dass Musk nicht mehr dem Twitter-Vorstand beitrete, könnte zu einer Vielzahl von Szenarien führen, darunter der Zusammenschluss mit einem Private-Equity-Partner und das Erzwingen wichtiger strategischer Änderungen bei Twitter und/oder eines Verkaufs, was mehr Lärm und Angst für Twitter-Vorstände/Führungskräfte mit verschiedenen vorgeschlagenen Plattformänderungen verursachen würde, oder sage Musk "Game Over", reduziere seinen Einsatz und gehe nach Hause, so Ives.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Analyst Gordon Johnson hat in einer Studie vom 18.04.2022 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel von 67,00 USD wurde bestätigt. Johnson glaube, dass Teslas operativer Cashflow für das erste Quartal die Schätzungen um 50% verfehlen werde, wenn das Unternehmen am Mittwochabend berichte und die Aktien "fallen" lasse. Er erwarte, dass Tesla für Q1 einen operativen Cashflow von 1,14 Milliarden US-Dollar melden werde, was unter der Konsensschätzung von 2,31 Milliarden US-Dollar liege. Gehe man von einem begrenzten bis gar keinem Wachstum aus, würden Investoren bei einer Marktkapitalisierung von 1,03 Billionen US-Dollar derzeit das 285,4fache des jährlichen Run-Rate-Cashflows von Tesla zahlen. Die Aktie sei überbewertet, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: