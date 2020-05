XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

750,00 EUR +0,13% (20.05.2020, 14:09)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

808,01 USD -0,69% (19.05.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.05.2020/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - 10,4% mehr Tesla-Neuzulassungen - alle anderen Autokonzerne mit starken Einbußen - AktiennewsIm April 2020 wurden in Deutschland 10,4 Prozent mehr Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA)-Fahrzeuge zugelassen, als noch im Vorjahresmonat, so die Experten der Kryptoszene.de.Und dies, obwohl sich der Gesamtmarkt im Angesicht der Corona-Krise erheblich abkühle: Über alle Marken hinweg seien 61,1 Prozent weniger Fahrzeuge angemeldet worden. Auch in anderer Hinsicht steche Tesla dieser Tage positiv hervor.Während Tesla den Absatz deutlich habe steigern können, würden die deutschen Auto-Konzerne einen starken Rückgang vermelden. So seien in der Bundesrepublik im April 48,6 Prozent weniger Volkswagen-Fahrzeuge zugelassen worden, als noch im vergangenen Jahr. Von allen Marken sei der Anteil der Zulassungen bei Smart am stärksten gesunken. Der Wert habe sich hierbei um 94,1 Prozent verringert.Bei einem Blick auf die Kursentwicklung der Vertreter der Automobilindustrie zeige sich ein ähnliches Bild. Während der Tesla Börsenwert im Jahresverlauf rund 99 Prozent nach oben geklettert sei, habe sich die Notierung von Porsche, BMW , VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) sowie Daimler um bis zu 40,6 Prozent verringert.Trotz der beachtlichen Kursentwicklung sowie den vielversprechenden Absatz-Zahlen rangiere der Google-Trend-Score für "Tesla Aktien", der das relative Suchvolumen angebe, nicht auf einem Höchststand. Am 15.05. habe der Score bei 27 notiert, wobei ein Wert von 100 für das größtmögliche Interesse stehe.Tesla habe in keinem ersten Quartal eines Jahres mehr Fahrzeuge als 2020verkauft. Insgesamt habe der Elektro-Pionier in den ersten drei Monaten 88.496 Fahrzeuge auf die Straßen gebracht. Im vergangenen Jahr seien es noch 63.019, 2017 hingegen lediglich 25.000 gewesen.Und auch die Konkurrenz betone die Marktposition und das Know-How Teslas. So habe VW-Chef Diess vor wenigen Wochen geäußert, dass Tesla hinsichtlich der Softwareentwicklung meilenweit vor Volkswagen liege.Obgleich sich erst noch werde herausstellen müssen, ob die Rally dauerhaft Bestand habe, scheine einiges für das Unternehmen zu sprechen. So habe eine Befragung von "Venson Automotive Solutions" zutage gefördert, dass 45 Prozent der Briten aufgrund wahrgenommener Luftverbesserungen im Zuge der Lockdowns neu darüber nachdenken würden, sich ein Elektroauto zu kaufen. Tesla wiederum könnte ob der Marktposition davon profitieren.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:747,40 EUR +0,86% (20.05.2020, 14:40)