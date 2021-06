London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

225,842 GBp +1,85% (21.06.2021, 12:18)



ISIN Tesco-Aktie:

GB00BLGZ9862



WKN Tesco-Aktie:

A2QQMK



Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TCO0



London Domestic Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCDF



Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB00BLGZ9862, WKN: A2QQMK, Ticker-Symbol: TCO0, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (21.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB00BLGZ9862, WKN: A2QQMK, Ticker-Symbol: TCO0, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) von 2,40 GBP auf 2,30 GBP.Die Umsatzzahlen für das Q1 2021/22 (29.05.; ohne MwSt und ohne Kraftstoffe) hätten sowohl berichtet (+1,1% y/y auf 13,54 Mrd. GBP) als auch währungsbereinigt (wb.: +1,4% y/y) im Rahmen der Analystenprognosen gelegen (13,58 Mrd. GBP bzw. +1,2% y/y). Sie hätten eine deutliche Normalisierung gegenüber dem Vorjahr gezeigt (Q1 2020/21; berichtet: +7,9%; wb.: +8,0% y/y; u.a. pandemiebedingte Hamsterkäufe). In Großbritannien sei der Umsatz um 1,1% y/y auf 10,02 Mrd. GBP geklettert (flächenbereinigt: +0,5% y/y).Den Ausblick für 2021/22 (28.02.) habe Tesco "nur" bestätigt (u.a. Rückkehr beim bereinigten operativen Ergebnis der Einzelhandelsaktivitäten auf das Niveau von 2019/20 (fortgeführtes Geschäft; 2.332 Mio. GBP; 2020/21: -14,7% y/y auf 1.990 Mio. GBP). CEO Murphy habe dies in der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung (18.06.) mit der hohen Unsicherheit darüber begründet, wie die Kunden von Tesco auf die Aufhebung der restlichen pandemiebedingten Einschränkungen in Großbritannien reagieren würden. Lusebrink erachte den Ausblick für erreichbar und behalte seine Prognosen bei. Den sinkenden Zusatzkosten durch die Pandemie stünden ein deutliches Nachlassen der positiven Nachfrageeffekte durch die Pandemie sowie der hohe Wettbewerbsdruck in Großbritannien gegenüber.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% sein "halten"-Votum für die Tesco-Aktie. (Analyse vom 21.06.2021)Börsenplätze Tesco-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,692 EUR +3,68% (21.06.2021, 09:42)