London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

215,90 GBp -1,10% (15.10.2020, 14:06)



ISIN Tesco-Aktie:

GB0008847096



WKN Tesco-Aktie: 852647

852647



Ticker-Symbol Tesco-Aktie: TCO

TCO



London Domestic Ticker-Symbol Tesco-Aktie: TSCO

TSCO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tesco-Aktie: TSCDF

TSCDF



Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (15.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) von 2,25 GBP auf 2,30 GBP.Die Umsatzzahlen für das Q2 2020/21 (29.08.) hätten im Rahmen der Analystenprognose gelegen. Ergebnisseitig sei das bereinigte operative Ergebnis (-15,6% y/y auf 1.037 Mio. GBP) besser als erwartet (960 Mio. GBP; Marktkonsens: 903 Mio. GBP) ausgefallen. Positiv überrascht habe die Zwischendividende (3,20 (Vj.: 2,65; Analystenerwartung: 2,65) GBp). Der Ausblick für 2020/21 (28.02.) sei teilweise erhöht worden (operatives Ergebnis der Einzelhandelsaktivitäten in Großbritannien: mindestens auf Vorjahresniveau (zuvor: ähnliches Niveau wie im Vorjahr); Tesco Bank: unverändert operativer Verlust von 175 bis 200 Mio. GBP). Der Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Thailand und Malaysia mache laut Tesco gute Fortschritte (erwarteter Verkaufserlös: 8,2 Mrd. GBP; Abschluss bis Ende 2020 erwartet). Tesco habe dabei die Absicht bekräftigt, nach Abschluss der Transaktion rund 5 Mrd. GBP als Sonderdividende ausschütten zu wollen.Lusebrink hebe seine Erwartungen für die Geschäftsjahre 2020/21 (EPS berichtet: 11,59 (alt: 11,91) GBp; EPS bereinigt: 12,20 (alt: 11,67) GBp; DPS: 9,70 (alt: 9,15 GBp) und 2021/22 (EPS berichtet: 14,01 (alt: 13,68) GBp; EPS bereinigt: 14,01 (alt: 13,69) GBp; DPS: 10,20 (alt: 9,15) GBp) mehrheitlich an.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Tesco-Aktie. (Analyse vom 15.10.2020)Börsenplätze Tesco-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,416 EUR -3,09% (15.10.2020, 13:26)