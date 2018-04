London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (12.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF).Die H2-Zahlen hätten beim Umsatz im Rahmen der Analystin-Erwartung gelegen und diese deutlich auf der Ergebnisebene übertroffen. Neben anhaltenden operativen Verbesserungen, besonders auf dem zentralen Heimatmarkt, habe der Konzern aber auch von einer ergebnisseitig schwachen Vorjahresbasis profitiert. Nach zwei Jahren in Folge ohne Dividende schlage er für 2017/18 erwartungsgemäß wieder eine Gesamtjahres-Dividende vor. Für 2018/19 (28.02.) habe Tesco keinen konkreten Ausblick gegeben, die Mittelfristziele aber bestätigt (u.a. bereinigte operative Marge: 3,5% bis 4,0%; 2017/18: 2,9%).Das Wertpapier habe mit einem deutlichen Kursanstieg auf die Zahlenbekanntgabe (11.04.: +7%) reagiert. Die Zahlen zum Gesamtjahr seien trotz der Basiseffekte als solide zu werten. Ferner würden die Analystin die anhaltendenden Verbesserungen bei den Bilanzkennzahlen (v.a. Reduzierung der Nettoverschuldung) positiv stimmen. Ziel sei hierbei das Erreichen des Investmentgrade-Ratings, was sie begrüße. Deswegen sehe sie für den Titel nun ein moderates Aufwärtspotenzial und erhöhe ihre Prognosen (u.a. EPS 2018/19e: 13,08 (alt: 9,48) GBp).Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, stuft die Tesco-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. Das Kursziel sei von 1,65 GBP auf 2,40 GBP erhöht worden. Ein deutlicher Kursanstieg werde durch die hohe Wettbewerbsintensität verhindert. (Analyse vom 12.04.2018)Börsenplätze Tesco-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,647 EUR +2,08% (12.04.2018, 09:02)