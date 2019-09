Tradegate-Aktienkurs Teranga Gold-Aktie:

3,87 EUR +0,21% (05.09.2019, 12:33)



TSX-Aktienkurs Teranga Gold-Aktie:

5,65 CAD +2,36% (04.09.2019)



ISIN Teranga Gold-Aktie:

CA8807972044



WKN Teranga Gold-Aktie:

A2DRE1



Ticker-Symbol Teranga Gold-Aktie:

0TGA



Toronto Ticker-Symbol Teranga Gold-Aktie:

TGZ



Kurzprofil Teranga Gold Corp.:



Teranga Gold (ISIN: CA8807972044, WKN: A2DRE1, Ticker-Symbol: 0TGA, Toronto-Symbol: TGZ) ist ein in Westafrika tätiger Goldproduzent. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Förderung und Erschließung sowie der Erkundung von rund 6.400 km2 Land auf potenziellen Goldgürteln. Seit dem Börsengang im Jahr 2010 hat Teranga am Standort Sabodala im Senegal mehr als 1,8 Mio. Unzen Gold gefördert. (05.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teranga Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Teranga Gold Corp. (ISIN: CA8807972044, WKN: A2DRE1, Ticker-Symbol: 0TGA, Toronto-Symbol: TGZ) unter die Lupe.Im Goldsektor würden sich noch immer viele Anleger auf die großen Goldproduzenten konzentrieren, allen voran natürlich Barrick Gold. Kein Wunder, sei doch Barrick Gold lange Zeit die Nummer 1 unter den Goldproduzenten gewesen und erst durch die Übernahme von Goldcorp durch Newmont Mining von dem neu geschaffenen Konzern Newmont Goldcorp als größter Produzent abgelöst worden. Doch die größeren Chancen würden für Anleger in der zweiten Reihe warten. Ein Beispiel: Teranga Gold.Teranga Gold sei ein in Westafrika, genauer gesagt im Senegal, tätiger Goldproduzent. Teranga betreibe dort die Sabodala Mine, auf der jährlich mehr als 200.000 Unzen Gold produziert würden. Während die meisten großen Goldproduzenten in der Gold-Baisse gespart hätten, habe Teranga weiter investiert. Jetzt sei man in der glücklichen Situation noch drei weitere Projekte zu haben, zwei in Burkina Faso, eines auf der Elfenbeinküste. Teranga habe gestern gemeldet, dass man nun das zweite Projekt, Wahgnion in Burkina Faso in Produktion gebracht habe. Zwei Monate vor dem Zeitplan. Und die Baukosten sollten unter dem Budget liegen. Das sei etwas, das man in einer Branche, die beim Bau von neuen Minen regelmäßig mit Verzögerungen und ausufernden Kosten zu kämpfen habe, eher selten sehe.Wahgnion solle im laufenden Jahr bereits zwischen 30.000 und 40.000 Unzen zur Produktion beitragen. Ab dem kommenden Jahr solle dann die Produktion auf 300.000 bis 350.000 Unzen klettern. Da man noch zwei weitere Projekte habe, die sehr gute Chancen hätten, in den kommenden Jahren in Produktion zu gehen, sei Teranga einer der wenigen Unternehmen in der Goldbranche, das organisch wachsen könne. Es sei sicher nicht ambitioniert davon auszugehen, dass Teranga in den kommenden Jahren die Produktion auf 500.000 Unzen steigern könne. Und das sei in einer Branche, die mit rückläufigen Reserven zu kämpfen habe, mehr als beachtlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Teranga Gold-Aktie: