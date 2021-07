Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (09.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Einst sei die Tencent-Position im ARK Innovation ETF satte 635 Mio. Dollar groß gewesen - aktuell seien es nur noch 147 Mio. Dollar. Cathie Wood scheut zwar keine Risiken, wenn es um heiße Tech-Highflyer geht, doch die große Unsicherheit aufgrund der jüngsten Entscheidungen der chinesischen Regierung scheinen der risikofreudigen Starinvestorin überhaupt nicht zu gefallen, so der Experte Benedikt Kaufmann.Hintergrund sei die große Sorge Pekings, dass im Ausland gehandelte chinesische Unternehmen gezwungen werden könnten, ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Künftig sollten daher die Vorschriften für die Zulassung von Börsengängen im Ausland strenger werden.In diesem Zusammenhang stehe auch die angeordnete Löschung der App von DiDi aus dem App Store sowie aus den Super-Apps WeChat und Alipay. Für die Aktie des Fahrdienstleisters, der erst vergangene Woche den Sprung an die NYSE gewagt habe, seien daraufhin brutale Kursverluste gefolgt.Ein harter Schlag für Tencent, denn der Tech-Riese nutze die US-Märkte gerne für die Finanzierung seiner Töchter und Beteiligungen. Auch bei DiDi sei Tencent kräftig investiert.Auf diese politischen Unsicherheiten, die sich bereits seit Jahresbeginn abgezeichnet hätten, habe Cathie Wood reagiert. Habe der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation im Februar noch 6,52 Millionen Tencent-Aktien gehalten, seien es aktuell nur noch 2,17 Millionen. Alleine in den letzten beiden Handelstagen seien 0,68 Millionen Papiere verkauft worden.Ebenfalls hart getroffen worden seien die Fonds ARK Next Generation Internet und ARK Autonomous Technology and Robotics. Hier habe Wood Ende Juni rund eine Million Aktien von Kanzhun gekauft. Die App des Online-Jobvermittlers sei jedoch ebenfalls von der chinesischen Regierung verboten worden, woraufhin die Aktien eingebrochen seien. Ebenfalls investiert: Tencent.Angesichts der anhaltenden Regulierungsproblematiken rate DER AKTIONÄR seit einigen Monaten davon ab, die Tencent-Aktie zu kaufen. Die aktuellen Entscheidungen der chinesischen Regierung untermauern diese Haltung, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2021)