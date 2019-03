"Der Aktionär" meine: Für METRO wäre ein Deal gut, sofern der Verkaufspreis stimme. Ohne Unterstützung eines kapitalkräftigen und innovationsstarken Partners werde es schwer, die Geschäfte in der Volksrepublik voranzutreiben. Für Tencent wäre der Einstieg ein weiteres Puzzlestück beim Ausbau seiner Technologieplattformen.



Die Tencent-Aktie befindet sich auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Martin Weiss. (Analyse vom 21.03.2019)



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (21.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Der deutsche Handelsriese METRO befinde sich offenbar in Gesprächen über den teilweisen Verkauf seiner China-Aktivitäten. Einer der Bieter sei Tencent, würden Medien berichten. Dass Tencent überhaupt keinen Handel betreibe, mache einen möglichen Deal nicht weniger interessant.Der Feind meines Feindes sei mein Freund? Im Falle von METRO vielleicht demnächst sogar der beste Freund.Wie "Bloomberg" unter Berufung auf inoffizielle Quellen schreibe, habe der deutsche Handelskonzern (Umsatz 2018: 29,5 Milliarden Euro) den Verkaufsprozess für sein China-Geschäft in Gang gesetzt und bereits erste Angebote eingesammelt.METRO betreibe in der Volksrepublik 95 Niederlassungen, mit denen der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 rund 2,7 Milliarden Euro Umsatz erzielt habe. Schätzungen würden von einem Wert der Sparte in Höhe der Jahresumsätze ausgehen, wobei die genannten Werte allerdings variieren würden.So oder so würden sich die Deutschen nicht komplett aus der Volksrepublik zurückziehen wollen, sondern würden nach Käufern für bis zu 80 Prozent der Anteile suchen, mit deren Hilfe sie dem Wettbewerbsdruck besser standhalten könnten.Dass "Bloomberg" ausgerechnet Tencent als einen möglichen Bieter für die Metro-Anteile nenne, überrasche dennoch nur auf den ersten Blick. Finanziell wäre ein Deal für den Internetriesen, der 2018 bei rund 45 Milliarden Dollar Jahresumsatz ein EBIT von 12,5 Milliarden Dollar erzielt habe, schon einmal kein Problem."Tencent ist kein Händler, aber bietet seinen Partnern alle Möglichkeiten und Facetten des Handels", habe Tencent-Chef Pony Ma gesagt. Mit seinen Kommunikations- und Technologieplattformen sei Tencent eine Macht in China.Die beiden größten sozialen Netzwerke - QQ und WeChat - würden jeweils rund eine Milliarde Nutzer zählen. Mit WeChat - einer WhatsApp auf Steroiden - könnten Kunden Hotelzimmer und Tische in Restaurants buchen, Rechnungen bezahlen, Geld überweisen, Taxis rufen und vieles mehr."Es gibt keinen Bereich und keine Industrie, die WeChat Pay (Tencent Payment-Lösung) nicht akzeptiert", habe Ma jüngst gesagt. Für METRO brächte ein Deal mit dem Tech-Riesen also durchaus Vorteile, zumal damit die Nutzung von Tencents Cloud, KI und den Big Data-Lösungen einherginge.Allerdings könnte Tencent auch den indirekten Weg zu METRO finden. "Bloomberg" zufolge habe der Supermarktbetreiber Yonhui (900 Filialen) ebenfalls seine Fühler ausgestreckt. Tencent sei seit Dezember 2017 mit rund 5% an dem Unternehmen beteiligt.