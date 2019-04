Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (02.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Regulierungssorgen auf dem Heimatmarkt würden bei Tencent keineswegs für Schockstarre sorgen - im Gegenteil. Der Lizenzvergabestopp habe Tencent dazu bewegt, mehr zu investieren, insbesondere in eine neue Cloud-Gaming-Plattform. Top, denn der Gaming-Gigant habe hier gegenüber der Konkurrenz einen entscheidenden Vorteil.Dass bei Tencent die Milliarden locker sitzen würden, sei bekannt. Allein 2018 habe der Konzern in über 163 Firmen investiert. Insbesondere die internationale Expansion des Gaming-Segments habe der Konzern im Fokus, nachdem auf dem chinesischen Heimatmarkt im vergangenen Jahr ein Lizenzvergabestopp für die Monetarisierung neuer Spiele für schrumpfende Gewinne gesorgt habe.Die Investitionen in andere Gaming-Firmen sei dabei nur ein Aspekt der Tencent-Expansion. Auch eigene Produkte und neue Angebote würden weiterentwickelt. Der Konzern plane beispielsweise sein Engagement im Wachstumsmarkt E-Sports auszuweiten, indem mehr Wettbewerbe und Veranstaltungen angeboten würden. Daneben solle die Vertriebs-Plattform WeGame auch in anderen Ländern verfügbar gemacht werden.Für Anleger besonders spannend sei jedoch die Entwicklung einer Cloud-Gaming-Plattform. Tencent habe bereits angefangen, den neuen Dienst mit einer kleinen Nutzergruppe zu testen. Damit würden die Chinesen dem Vorbild von Google folgen. Der US-Konzern sei mit dem Cloud-Gaming-Dienst Stadia Anfang Oktober 2018 in die Testphase übergegangen und habe vergangene Woche den Dienst offiziell angekündigt.Tencent habe bei der Schaffung eines Cloud-Gaming-Dienstes zudem einen riesigen Vorteil gegenüber Google. Die Chinesen könnten auf zahlreiche Partnerlizenzen und eigene Franchises zurückgreifen. Neben der Cloud-Infrastruktur habe Tencent damit einen weiteren wichtigen Grundstein für einen erfolgreichen Streaming-Dienst bereits gelegt.Tencent setze weiterhin auf den aussichtsreichen Wachstumsmarkt Gaming. Das Cloud-Gaming-Engagement könnte dabei die Krönung des Tencent-Ökosystems werden. Spannend für Anleger. Nach dem holprigen Jahr 2018 sollte es angesichts dieser Aussichten 2019 für die größte Sparte der Chinesen wieder aufwärts gehen."Der Aktionär" empfiehlt Anlegern bei dieser Erholungsrally dabeizubleiben, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 02.04.2019)