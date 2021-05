Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

583,00 Hongkong-Dollar +0,52% (14.05.2021)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

75,75 USD +2,26% (14.05.2021, 16:40)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (14.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.China-Internet-Aktien stünden seit Wochen unter Druck. Auch der Kurs der Tencent-Aktie tendiere abwärts. Unterdessen würden aktuelle Zahlen darauf hinweisen, dass die Geschäfte der Unternehmen boomen würden. Ein Beispiel: Tencent habe im abgelaufenen Monat die Doppelspitze bei den umsatzstärksten Handyspielen besetzt.258,8 Millionen Dollar hätten Spieler im April in "Honor of Kings" ausgegeben. 38,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das habe die Analyseplattform Sensor Tower diese Woche berichtet. Auf Platz zwei folge demnach "PUBG Mobile" mit einem Bruttoumsatz von 237,7 Millionen Dollar. Ebenfalls ein Tencent-Mobile-Game.Der Mobile-Gaming-Trend sei der Auswertung zufolge voll intakt. Der April sei für "Honor of Kings" der beste Monat aller Zeiten im App Store und bei Google Play gewesen, habe es geheißen. Insgesamt seien die Ausgaben für Handyspiele gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,8 Prozent gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:62,70 EUR +2,18% (14.05.2021, 17:09)