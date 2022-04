Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (13.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) weiterhin zu kaufen.Beim Blick auf den jüngsten Geschäftsbericht von Tencent suche man dieses Mal vergeblich nach den gewohnt hohen Wachstumsraten. Erstmals seit dem Börsengang habe beim Umsatz kein zweistelliges Wachstum verzeichnet werden können und der Gewinn liege nach Berücksichtigung der Einmaleffekte ebenfalls deutlich unter den Erwartungen. Geschuldet sei dies vor allem den einschneidenden Regulierungsmaßnahmen Pekings sowie der generellen Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung, wodurch sich der dadurch zunehmende Konkurrenzdruck auch in den veröffentlichten Zahlen widergespiegelt habe. Dies alleine wäre für den Aktienkurs schon nicht vorteilhaft gewesen, allerdings habe zuletzt eine Verkettung von Umständen (Delisting-Sorgen an US-Börsen, Spannungen mit der USA in Bezug auf den Ukraine-Krieg, neue Corona-Lockdowns) die Sorgen der Investoren durch die Decke gehen lassen. Es sei zu einem drastischen Abverkauf gekommen, der den Aktienkurs seit dem Hoch im Jahr 2021 um insgesamt 60% habe einbrechen lassen.Die massiven Turbulenzen des chinesischen Börsenbarometers in Hongkong hätten jedoch schlussendlich auch Präsident Xi Jinping auf den Plan gerufen, der darauf bedacht sei, dass seine dritte Amtszeit im Herbst vom Parteitag der Kommunistischen Partei bestätigt werde, weswegen ihm Stabilität im Moment wichtiger als alles andere sein dürfte. Dementsprechend sei der chinesische Vizeministerpräsident Liu He gemeinsam mit dem Ausschuss für Finanzstabilität und Entwicklung ins Feld geschickt worden, um mit marktfreundlichen Aussagen (z.B. Börsennotierung in Übersee zu erleichtern, Restrukturierung des Technologiesektors so bald wie möglich abzuschließen etc.) für Beruhigung zu sorgen.Die daraufhin einsetzende Rally habe auch die stark unter die Räder geratene Tencent-Aktie wieder auf ein höheres Niveau ansteigen lassen, wobei die Bewertung sowohl im Vergleich mit der eigenen Historie als auch mit der Konkurrenz immer noch als günstig einzuschätzen sei. Zudem gehe der Analyst davon aus, dass Tencent im Zuge der zukünftigen Verschmelzung des lukrativen Gaming-Bereichs mit den Visionen des Metaverse trotz der bestehenden und wohl auch noch zukünftigen Regulierungsmaßnahmen sich weiterhin in einem zukunftsträchtigen Wachstumssegment befinde.Unterm Strich will Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, aufgrund der fundamentalen Gesichtspunkte (günstige Bewertung) seine Kaufempfehlung weiterhin aufrechterhalten. Allerdings weise er an dieser Stelle auch aufgrund der nach wie vor nicht einschätzbaren politischen Situation konkret auf den spekulativen Charakter dieser Empfehlung hin. In Anbetracht der Umstände reduziere der Analyst sein Kursziel auf HKD 420. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen basieren auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.