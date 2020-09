Börsenplätze Tencent-Aktie:



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (15.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Streit mit den USA, Streit mit Indien - chinesische Unternehmen müssten derzeit ihre Pläne für Auslandsexpansionen überdenken. Der Trend gehe zur Konzentration auf die unmittelbare Nachbarschaft. Tencent habe jetzt einen neuen Standort für seine Asien-Expansion gefunden - und die Konkurrenz sei schon da.Nach Alibaba und ByteDance habe sich auch Tencent für Singapur als Standort entschieden. Es gehe aber nicht nur darum, im Ausland präsenter zu sein. Tencent wolle Teile seiner Geschäfte, darunter die Veröffentlichung von Spielen, aus China abziehen. Das berichte "Bloomberg" unter Berufung auf Insider.Südostasien gelte mit 650 Millionen Menschen als Markt der Zukunft. Chinesische Unternehmen würden sich derzeit auf die Region fokussieren, weil anderenorts politische Spannungen das Geschehen bestimmen würden. Tencent habe schon Büros in Malaysia, Indonesien und Thailand. Bislang sei der Konzern aber vor allem in seinem chinesischen Hauptquartier in Shenzhen und in Hongkong aktiv gewesen.In Singapur seien bereits andere namhafte chinesische Tech-Größen vertreten. Alibaba sei mit der E-Commerce-Plattform Lazada präsent und habe im Mai vor Ort die Hälfte eines Hochhauses gekauft (geschätzter Wert: 1,2 Milliarden Dollar). ByteDance plane Milliarden-Investitionen in Singapur innerhalb der nächsten drei Jahre und wolle Hunderte neue Jobs schaffen.Tencent ist neben Alibaba ein Basisinvestment im chinesischen Tech-Sektor, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)