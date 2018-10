Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

32,15 EUR +5,31% (12.10.2018, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

32,00 EUR +5,96% (12.10.2018, 12:50)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Der Social Media-Anbieter drücke beim Börsengang seiner Musikstreaming-Tochter auf Pause. Bevor man einen Preis für das heiß erwartete IPO festsetze, wolle man warten, bis sich der Gesamtmarkt beruhige.Laut dem "Wall Street Journal" sollte die Roadshow nächste Woche starten, um an frühe Investoren erste Aktien zu verkaufen. Ein IPO sei für den 22. Oktober angesetzt gewesen. Doch angesichts des aktuellen Abverkaufs habe man die Bewertung von 25 bis 30 Milliarden Dollar in Gefahr gesehen. Der Börsengang von Tencent Music Entertainment (TME) dürfte nun bis mindestens November verschoben werden.Der Tencent-Aktie, die immerhin 48 Prozent an TME halte, schade die Entscheidung nicht. Die Verluste seit Mittwoch würden im heutigen Hongkonger Handel im Rahmen einer allgemeinen Erholung sogar aufgeholt. Beruhige sich insbesondere der chinesische Markt, könnte ein erfolgreiches TME-IPO neues positives Licht auf die erfolgreichen Beteiligungen Tencents werfen und womöglich auch die Mutter aus dem Abwärtstrend herausreißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: