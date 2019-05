Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Music Entertainment:



Tencent Music Entertainment Group (ISIN: US88034P1093, WKN: A2N7WQ, NYSE Ticker-Symbol: TME), Chinas größtes Musikstreaming-Unternehmen, wurde Mitte 2016 gegründet. Tencent Music betreibt Musik-Apps QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music and WeSing. (14.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent Music Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Tencent Music Entertainment Group (ISIN: US88034P1093, WKN: A2N7WQ, NYSE Ticker-Symbol: TME) unter die Lupe.Die Aktien von Tencent Music Entertainment würden nach den Zahlen zum ersten Quartal ihre Talfahrt fortsetzen. Nach einem Kursverlust von 3,6 Prozent sei ein nachbörslicher Absturz von knapp fünf Prozent gefolgt. Gegenüber dem Vortagesschluss notiere die Aktie damit 7,8 Prozent leichter - obwohl das Tencent-Spin-off die Erwartungen der Analysten übertroffen habe.Tencent Music Entertainment habe im ersten Quartal einen Umsatz von 855 Millionen Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,11 Dollar erzielt. Der Musik-Streaming-Dienst könne damit die Erwartungen der Analysten von 850 Millionen Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 Dollar übertreffen. Die solide Umsatzentwicklung von plus 39 Prozent werde gestützt durch einen anhaltend positiven Nutzertrend. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer habe sich zwar nur um 4,6 Prozent auf 654 Millionen verbessert - doch die zahlenden Nutzer hätten um 27 Prozent auf 28,4 Millionen zugelegt.Enttäuschend sei jedoch gewesen, dass der durchschnittliche Umsatz je Nutzer (ARPPU) im Musik-Streaming nicht habe gesteigert werden können. Das monatliche ARPPU sei um 1,2 Prozent gefallen. Die hervorragende Entwicklung im Bereich Social Entertainment, in dem TME seine Karaoke- und Live-Streaming-Umsätze bilanziere, konnte dies nur zum Teil ausgleichen."Der Aktionär" sehe im eskalierenden Handelsstreit und der womöglich folgenden Konjunkturschwäche in China keine fundamentale Gefahr für die Geschäftsentwicklung von TME.Anleger sollten bei der Tencent Music Entertainment-Aktie dabeibleiben und die politischen Turbulenzen aussitzen, so Benedikt Kaufmann. Der Stopp bleibe bei 12,00 Dollar. (Analyse vom 14.05.2019)