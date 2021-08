Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

484,00 HKD -0,45% (11.08.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (11.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Kult-Fondsmanagerin Cathie Wood erwarte, dass die Bewertung chinesischer Aktien noch eine Weile niedrig bleiben werde. "Vielleicht werden die Titel sogar noch günstiger", so die Investoren in einem Webinar ihrer Investmentfirma ARK. Doch Wood wäre nicht Wood, sähe sie in der jetzigen schwierigen Phase keine Chance. "Ich bin mir sicher, dass wir einige sehr interessante Unternehmen finden werden, und deshalb bleiben wir aufgeschlossen", so die 65-Jährige.Wood habe vor knapp einem Monat alle China-Aktien - darunter Schwergewichte wie JD.com und Tencent - verkauft. Einzig einer Beteiligung von 1 Mio. USD am Immobiliendienstleister KE Holdings habe sie die Treue gehalten.Damit habe die Star-Investorin auf das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen einige Konzerne des Landes mit massiven Einschnitten in die Privatwirtschaft reagiert. Die Aktienkurse seien daraufhin eingebrochen und hätten sich bis heute nicht erholt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:53,11 EUR +0,30% (11.08.2021, 11:12)