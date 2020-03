Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

334,00 HKD -4,52% (18.03.2020)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Der chinesische Konzern wachse weiter. In 2019 sei der Jahresumsatz um 21% gestiegen und der Gewinn habe um 22% im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Dadurch habe Tencent mit dem Messenger WeChat und mehreren Hit-Mobile-Games seinen Vorsprung ausgebaut. Dennoch verliere die Tencent-Aktie im weltweiten Börsencrash durch das Coronavirus weiter.Tencent habe im Laufe der Corona-Quarantänen auch mit Online-Games wie "Honor of King", "Mahjong" oder "PUBG Mobile" die täglichen Nutzerzahlen überproportional steigern können. Wegen der noch nicht absehbaren langfristigeren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie habe der Konzern keinen Ausblick auf das erste Quartal gegeben. Am morgigen Donnerstag würden im Conference Call möglicherweise dazu Aussagen gemacht.Durch die Marktposition und die fundamental sehr gute Situation bleibe Tencent für den "Aktionär" das "Mutterschiff" im chinesischen Tech-Sektor. An den sozialen Netzwerken und den Online-Games - z.B. der chinesischen Mobile-Version des Klassikers "Call of Duty" von Activision Blizzard - komme in China keiner vorbei. Die Tencent-Aktie bleibe ein chinesisches Standardinvestment. Anleger sollten an der Seitenlinie auf das Ende der volatilen Börsenphase warten - dann heiße es nämlich: kaufen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:39,80 EUR -2,93% (18.03.2020, 17:23)