Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

69,07 EUR +0,83% (24.03.2021, 12:17)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

623,50 HKD -0,80% (23.03.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (24.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) unter die Lupe.Tencent habe heute Vormittag sehr solide Q4-Zahlen für das Jahr 2020 präsentiert. Der Gesamtumsatz habe sich dabei im Vergleich zum Vorjahr um 26,4% auf CNY 133,67 Mrd. erhöht und damit die Erwartungen in Höhe von CNY 133,1 Mrd. getroffen. Der Nettogewinn sei überproportional um 165,3% auf CNY 59,37 Mrd. geklettert und habe damit die Markterwartungen von CNY 32,9 Mrd. um massive 80% übertroffen. Rechne man aber Einmaleffekte und nicht zahlungswirksame Posten heraus, so liege der Nettogewinn "nur mehr" bei CNY 34,45 Mrd., was aber immer noch einem sehr soliden Anstieg in Höhe von 30% im Jahresvergleich entspreche und ebenfalls klar über den Erwartungen angesiedelt sei.Auch wenn das sehr starke Gaming-Momentum der letzten Quartale etwas nachgelassen habe, so habe Tencent ein durchaus solides Ergebnis vorweisen können. Allerdings würden die Ergebnisse aufgrund der drohenden Untersuchungen der chinesischen Regulierungsbehörden überschattet.In diesem Monat habe Präsident Xi Jinping bereits angekündigt, dass er gegen die großen marktbeherrschenden "Plattform"-Unternehmen vorgehen wolle, was durchaus ein Zeichen dafür sei, dass das bisherige harte Durchgreifen Chinas bei den großen und mächtigen Internetfirmen nicht auf Ant und seinen Geldgeber Alibaba beschränkt sein dürfte. Das Unternehmen sei in seiner Gewinnmitteilung nicht näher auf das weitere Vorgehen eingegangen, habe sich aber zur Kooperation mit den Behörden verpflichtet und verbesserten Schutz im Bereich der staatlich angeprangerten Spielsucht versprochen.Der ADR in Frankfurt reagiere aktuell relativ unverändert im Vergleich zum Vortag auf die vorgelegten Q4-Zahlen. Im regulären Handel in Hongkong habe das Papier vor der Ergebnisveröffentlichung rund 0,8% verloren.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Offenlegungen