Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

42,00 EUR -4,00% (24.03.2022, 20:12)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

366,00 HKD -5,91% (24.03.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

45,90 USD -4,65% (24.03.2022, 19:58)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (24.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Lange habe Tencent seine Anleger mit hohen Zuwachsraten beeindrucken können. Doch die Wachstumsstory des chinesischen Internetgiganten habe ordentliche Risse bekommen, nachdem ab 2018 die chinesische Regierung aus Gründen des Jugendschutzes gegen die Gaming-Aktivitäten vorgegangen sei. Die jüngst veröffentlichten Q4-Zahlen würden nun aber deutlich zeigen: Die Zeit des Wachstums sei für Tencent generell vorbei.Als die chinesische Regierung ab 2018 beschlossen habe, bei der Lizenzierung von Spielen aufgrund der zunehmenden Kurzsichtigkeit bei Kindern härter durchzugreifen, die Genehmigung neuer Spiele vorläufig gestoppt und später auch die Spielzeit Minderjähriger beschränkt habe, habe Tencents Geschäftsentwicklung zum ersten Mal einen mächtigen Regulierungsdämpfer bekommen. Im Geschäftsjahr 2019 sei der Internetriese nur 21 Prozent gewachsen - zwei Jahre zuvor sei noch ein Umsatzanstieg von 56 Prozent erzielt worden.Im jüngsten Quartal habe Tencent dann seine Erlöse nur noch um acht Prozent verbessern können - niemals zuvor sei der Internetriese einstellig gewachsen. Der Gaming-Umsatz habe aufgrund eines erneuten Genehmigungsstopps nur ein Prozent zugelegt. Der Online-Werbeumsatz sei erstmals in der Unternehmensgeschichte rückläufig gewesen.Diese Zahlen würden deutlich machen, dass die Tencent-Führung mittlerweile einen anderen Weg eingeschlagen habe. Es heiße jetzt nicht mehr "Wachstum um jeden Preis", sondern "Nur reguliertes Wachstum ist gesundes Wachstum". Wer diesen Weg zwingend vorgebe, liege auf der Hand.Entsprechende Töne schlage Tencent-Präsident Martin Lau im Earnings-Call an: "Mehrere Jahre lang hat die Branche ein Nullsummenspiel aus aggressivem Marketing, rücksichtsloser Expansion und kurzfristigem Wachstum gespielt. Dabei haben sich die Unternehmen nur auf ihren Vorteil konzentriert und das wichtigste Element eines nachhaltigen Wachstums übersehen", so Lau.Tencents Management kündige damit eine neue Phase des abwartenden und regulierungskonformen Wachstums an. Ein Wachstum, das langfristig deutlich schwächer sein dürfte als es die Anleger in den vergangenen Jahren gewohnt gewesen seien. Anleger und Analysten müssten sich auf diese neue Situation einstellen - und die Neubewertung der Tencent-Aktie dürfte weitergehen.Es gilt daher weiterhin: Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.