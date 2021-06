Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

628,00 HKD +1,45% (01.06.2021)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (01.06.2021/ac/a/a)#

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Der Kurs der Tencent-Aktie erhole sich etwas, das heiße aber nicht, dass bezüglich der Regulierung und Gerichtsprozesse endlich Ruhe wäre. Im Gegenteil: Der chinesische Konzern werde einmal mehr vor Gericht gezogen. Diesmal richte sich der Unmut gegen einen absoluten Gaming-Hit, mit dem Tencent zig Milliarden Dollar umsetze.Mehr als 7 Mrd. USD Umsatz habe "Honor of Kings" allein 2020 erzielt. Nun habe das "Beijing Teenagers Law Aid And Research Center" nach eigenen Angaben Tencent verklagt. Der Konzern habe die Altersgrenze für das Spiel laut Reuters von 18 (2017) schrittweise auf 12 gesenkt. Das passe offenbar den Jugendschützern nicht. "Die Kleidung der Spielcharaktere ist zu freizügig, während es auf der Website und in den Foren viele (...) geschmacklose Inhalte gibt, die für Teenager unangemessen sind", solle es in einem Online-Beitrag der Organisation heißen."Honor of Kings" sei Tencents absoluter Mobile-Gaming-Hit. Je nach Ausgang der Klage könnten signifikante Einbußen drohen. Der Kurs habe bislang allerdings nicht merklich auf die Nachricht reagiert. Tencent drohe zudem eine Milliardenstrafe. Es würden weitere Klagen laufen. Anleger sollten daher trotz einer gewissen Entspannung im Chartbild vorsichtig bleiben, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2021)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:66,00 EUR +0,87% (01.06.2021, 16:58)