Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.04.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die Aktien chinesischer Techfirmen würden zu den Top-Performern im laufenden Börsenjahr 2019 gehören. Bei Tencent betrage das Plus 30%. Der Anstieg beeindrucke, keine Frage. Verglichen mit der Performance seit dem Börsengang sei der Zuwachs allerdings geradezu lächerlich. Gegründet 1998, habe Tencent erst 2004 den Sprung an den Aktienmarkt in Hongkong gewagt.Im Jahr 2019 sei Tencent aber längst nicht nur das führende soziale Netzwerk in China. Mit seiner Online-Gaming-Sparte gelte das Unternehmen zudem als weltweit größter Gaming-Konzern. Weitere Geschäftsfelder würden Cloud-Dienste, Musik-Streaming (Tencent Music), Unterhaltung, Payment und E-Commerce umfassen.Wie hätte sich nun ein Investment von Tencent entwickelt? Um Splits bereinigt habe der erste Kurs 2004 0,74 HKD (Hongkong-Dollar) betragen. Am Mittwoch habe die Tencent-Aktie an ihrer Heimatbörse den Handel bei 388,80 HKD beendet. Die Performance seit dem IPO: sagenhafte 52.540%! Mit anderen Worten: Anleger, die am ersten Handelstag für 1.000 Euro Tencent-Aktien gekauft hätten, würden heute auf einem Paket im Wert von 525.000 Euro sitzen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)